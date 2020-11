Ethereum 2.0: el "sharding", ¿un paso gigante o más de lo mismo para la plataforma?

La nueva actualización de Ethereum 2.0 promete mejoras que pueden beneficiar al usuario pero se abre el interrogante. ¿ Es para mejor sharding?

La implementación de Ethereum 2.0 ya se convirtió en un hecho. Por eso, es fundamental hablar sobre Sharing (o fragmentación), uno de los grandes cambios que va a ofrecer ETH 2.0, cuando el 1 de diciembre comience a funcionar en su nueva actualización.

Hasta el momento, el problema de la escalabilidad era una de las grandes preocupaciones de los desarrolladores de Ethereum, si este inconveniente no se resolvía, podía estar comprometida la seguridad. Algo fundamental para que los usuarios continúen confiando en la red, y apostando a hacerla crecer. Más ahora, que se deja de lado el proof- of- Word (POS) y se muta a Proof-of-Skate (POS).

Se espera que los usuarios puedan tener un menor costo en las transacciones.

"Lo que hace el sharding es dividir el blockchain en diferentes sub-cadenas paralelas dentro de Ethereum, que tienen las mismas propiedades que la cadena principal. Esto quiere decir que pueden almacenar transacciones, pueden ejecutar smart contracts, pueden tener micro ecosistemas en cada uno de los shards. Y para poder ejecutar todo esto, se tiene que distribuir la forma de generar nuevos bloques con el mecanismo de consenso de proof of stake (PoS), lo cual es demasiado emocionante para el ecosistema de cripto y de Ethereum", dice Abraham Cobos Ramírez, Crypto Catalyst de Bitso.

Según el sitio,Ivanontechacademy, las diferentes etapas en las que se va a lanzar Ethereum 2.0

Fase 0: inicia la implementación del POS al lanzar la cadena de balizas. Esta cadena lanza su primer bloque (génesis) una vez que se cumplen las siguientes condiciones: Al menos 524,288 ETH apostados en la red y si se registraron al menos 16.384 validadores.

Fase 1: fase de fragmentación que comenzará en el 2021, al final Ethereum debería poder procesar transacciones en 64 bloques simultáneamente.

Fase 1.5: la cadena de balizas se integra con la cadena principal de prueba de trabajo (POW) para crear una nueva cadena de POS.

Fase 2: se cree que afinará características como cuentas de ether, transacciones, transferencias y ejecución de contratos inteligentes sin problemas en la nueva cadena.

El paso final

Ramírez cuenta que es el paso final que se imaginaron los fundadores de Ethereum desde el momento cero, dado que el equipo de Ethereum viene trabajando en esta solución desde hace años.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la nueva actualización Sharding. El creador del protocolo p2p de BitTorrent, Bram Cohen manifestó al sitio Cointelegraph que: "Lo que Ethereum propone con Sharding no se hace realidad, porque esencialmente requiere que los mineros tengan todos los fragmentos de la red, que es básicamente un no-Sharding; sólo está renombrando un nodo completo, así que significa menos que antes." Abriendo un debate que no pierde vigencia en el mundo cripto.

Por su parte, Ramírez Cobos aclara: "Ahora hay que entender qué cambia para los usuarios: hoy en día, nada, ya que Ethereum 2.0 se implementará en fases. La primera no involucra las transacciones que conocemos hoy en día de Ethereum, sino hasta una fase posterior donde Ethereum 1 sea integrado como un shard a Ethereum 2. Por lo tanto, lo que conocemos como ecosistema de DeFi continuará actuando de forma normal".

El cambio puede generar mayor velocidad

Será gigante

Aunque resalta que en el futuro, "esta implementación de Ethereum 2 será algo gigante: va a haber transacciones más rápidas, va a haber transacciones con costos menores, de modo que todos los casos de uso que venimos pensando y ejecutando y que ya pasan como protocolos de DeFi, como protocolos de lending, como protocolos de préstamos van a poder ser ejecutados de una forma más barata, más rápida y más escalable".

Nahuel Burbach, representante argentino de Zerion, explica que "El usuario va notar una mayor velocidad en las transacciones a un bajo costo. Si hoy día cuesta cinco dólares aproximadamente, en un futuro llegaran a ser centavos. La baja en el costo de transacción va ser realmente drástica".

Además, dar este paso será beneficioso para el ecosistema. Ramírez Cobos agrega que: "Gran parte de las finanzas descentralizadas está centrada en Ethereum. Así, si Ethereum escala, es mucho más fácil que todos los protocolos que están en él escalen con también".