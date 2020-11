¿Por qué los "profetas del Bitcoin" afirman que la CNBC condenó a la criptomoneda a bajar su precio?

En este contexto de suba de la criptomoneda más popular de todas, Bitcoin, que ayer superó los u$s 16.000, el alcista Brian Kelly de Fast Money de CNBC dijo hoy que las ganancias de la moneda digital pueden extenderse a un año completo después del halving, lo que muchos miembros de la criptocomunidad en Twitter inmediatamente tomaron como una importante señal de venta.

En el marco de una entrevista que se transmitió ayer en la CNBC, Kelly le dijo a la presentadora Melissa Lee que el aumento de inversores de alto perfil e institucionales que se mueven hacia Bitcoin podría significar un futuro alcista para la criptomoneda.

Pero además, cuando se le pidió una predicción de precio, el afirmó : "Hay mucho margen para el alza. La mayoría de las ganancias que vienen son el año después del halving, y estamos a siete meses de ese año después del halving, y Bitcoin está haciendo lo que debería hacer".

Por su parte, la presentadora acotó que "así que podría haber cinco meses más aquí de bastante ganancia buena".

Bitcoin bounces back! The cryptocurrency broke above $16,000 today for the first time since 2018 as investors jumped back into the trade. Bitcoin Baller @BKBrianKelly looks at what could fuel the bullish boom. pic.twitter.com/6cUegXrhPW — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) November 12, 2020