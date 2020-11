El Bitcoin y una racha imparable: las tres claves para entender por qué llegó a u$s16.000

El precio de Bitcoin llegó a más de u$s 16,000 por primera vez en casi tres años y el impulso de BTC se fortaleció debido a tres factores principales

El precio de Bitcoin (BTC) subió a más de u$s 16,000 el 12 de noviembre por primera vez en casi tres años. El impulso de la criptomoneda dominante se está fortaleciendo debido a tres factores principales.

Los principales catalizadores del repunte de BTC son el mercado de derivados no recalentados, la repetición de la prueba de u$s 16,000 y la zona de suministro de ballenas de u$s 14.9 mil.

La reciente caída reinició el mercado de derivados de Bitcoin

El 10 de noviembre, el precio de Bitcoin bajó abruptamente hasta u$s 15,072. La caída del mercado ocurrió solo 24 horas después de que se produjera otra caída importante a u$s 14,805, lo que hizo que los traders se volvieran cautelosos.

Sin embargo, la caída benefició a Bitcoin por dos razones clave. Primero, permitió a las ballenas sacar provecho de sus posiciones en torno al soporte de u$s 15,000. Segundo, neutralizó el mercado de futuros eliminando a los traders tardíos o a los titulares de contratos largos.

Reajustar el mercado de futuros y la tasa de financiación de los contratos de futuros de Bitcoin fue crítico para mantener el alza actual de BTC.

Los exchanges de futuros en el criptomercado utilizan un mecanismo llamado "financiación" para lograr el equilibrio del mercado. Cuando la mayoría del mercado está comprando Bitcoin, los compradores necesitan incentivar a los vendedores en corto. Y viceversa, cuando los cortos compensan la mayor parte del mercado, los vendedores necesitan pagar a los compradores.

Antes de la caída del 10 de noviembre, la tasa de financiación de BTC estaba por encima del 0.01%. Esto indicaba que el mercado estaba deseando o comprando Bitcoin, lo que lo hacía sobresaturado.

Después de la pequeña corrección al nivel de apoyo de u$s 15,000, los contratos de futuros de BTC se neutralizaron al estabilizarse las tasas de financiación.

El volumen del mercado de futuros de Bitcoin se estanca a medida que el mercado se estabiliza. Fuente: Skew.com

La repetición de la prueba de u$s 16,000 debilitó la resistencia

Incluso hasta finales del 11 de noviembre, el área de u$s 16,000 sirvió como un fuerte nivel de resistencia para Bitcoin. Los traders señalaron la presencia de grandes órdenes de venta en la resistencia, indicando que las ballenas probablemente están apuntando a este nivel.

De acuerdo con Edward Morra, un trader de Bitcoin, hay una abundancia de pedidos de venta cerca de los u$s 16,000. Él dijo:

"Llegando cada vez más alto, creo que apunta a la capitalización del mercado del 6 de noviembre por lo menos, y posiblemente más alto, tenemos un montón de pedidos por encima de u$s 16 mil en Bitfinex."

A pesar de la presentación de grandes pedidos de venta a u$s 16,000, Bitcoin subió debido a las repetidas repeticiones de las pruebas durante la semana pasada. Las repetidas pruebas debilitaron la resistencia, permitiendo que BTC subiera.

La zona de apoyo de u$s 14,900 de las ballenas se mantuvo perfectamente

Algunos medios especializados informaron constantemente durante esta semana que los u$s 14,900 se han convertido en un área de apoyo de las ballenas.

Los datos de Whalemap muestran que los grupos de ballenas se forman cuando los individuos de alto valor neto compran BTC y no mueven el BTC. Esto muestra que las ballenas acumulan en una cierta área, que luego se considera un nivel de apoyo.

Las ballenas de Bitcoin amontonan dinero en las zonas de $13,600, $13,740, $14,120 y $14,900. Fuente: Whalemap

A pesar de la extrema volatilidad del mercado influenciada por factores macro como el desarrollo de la vacuna de Pfizer, Bitcoin se mantuvo cómodamente por encima de los u$s 14,900. La tendencia ha demostrado que se ha convertido en un nivel de apoyo estable para BTC.

Cameron Winklevoss, el multimillonario cofundador del importante exchange de Bitcoin Gemini, destacó la importancia de que BTC se mantuviera por encima del rango de soporte de u$s 14,900 a 15,000. "Bitcoin cerró ayer por encima de los u$s 15,000 por tercer día consecutivo. Es la primera vez en la historia que Bitcoin ha mantenido este nivel de precios durante 72 horas. Un nuevo récord", dijo Winklevoss según una nota de Cointelegraph.