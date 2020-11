Notco, la empresa de alimentos 4.0 que cautivó a Bezos, llega a EE.UU.: así será su lanzamiento "a gran escala"

La llegada de la startup chilena a la primera economía mundial tendrá una serie de lanzamientos y acuerdos comerciales con grandes del sector

NotCo, la compañía chilena fundada por Matías Muchnick y respaldada por inversionistas como Jeff Bezos, anunció este lunes su debut en Estados Unidos con el lanzamiento de su producto sustituto de la leche, elaborada en base de plantas a partir de algoritmos de inteligencia artificial.

Cómo llega a Estados Unidos

La llegada de la startup de foodtech a la primera economía mundial se llevó a cabo a través de los 468 comercios de la cadena Whole Foods, en donde se conseguirán dos formatos: la Whole (leche entera) y la de 2% (descremada).

En base a algoritmos lograron crear una leche con "el mismo gusto" que la leche real

"La prioridad de NotCo para este año era seguir evolucionando siempre con nuestros productos actuales y arribar a Estados Unidos. Estamos tremendamente orgullosos de saber que ambas se están concretando y las nuevas oportunidades que traerán. El mercado norteamericano es un gran desafío, pero sabemos que nuestra tecnología y productos son únicos", dijo Muchnick en un comunicado.

"Sabemos que el 33% de los consumidores de leche de origen vegetal en EEUU vuelven a los productos lácteos debido a que no cumplen las expectativas respecto al sabor. Estamos aquí para cambiar esa tendencia", apuntó Lucho Lopez-May, CEO de NotCo Estados Unidos, quien cuenta con una extensa carrera en el mercado local, habiendo pasado 15 años en el Grupo Danone.

En tanto, Parker Brody, gerente senior de categoría global en Whole Foods, dijo que se sienten "entusiasmados y honrados de ser los primeros en presentar NotMilk a nuestros clientes; esperamos continuar evolucionando esta alianza". "En Whole Foods Market siempre buscamos productos de alta calidad para nuestros clientes, y nuestros clientes desean un producto como NotMilk que ofrezca el sabor de la leche de vaca, pero que sea de origen vegetal", añadió

La compañía tiene previsto abrir las puertas de su nueva oficina en Nueva York para albergar sus operaciones comerciales, mientras su equipo de Machine Learning ya está alojado parcialmente en San Francisco, informó Diario Financiero.

Consejos para emprendedores

Para Matías Muchnick, hay consejos para dar a las startup que están en una etapa más temprana, sin importar el rubro al que pertenezcan: "Siento que hay emprendimientos espectaculares, pero no saben, o bien, no están capacitados para hacer un plug & play de sus productos fuera de las fronteras. Cuántos planes de negocio hemos visto que aseguran que van a ir a Argentina o Brasil, para luego pasar a Latinoamérica o EEUU y ni siquiera tienen el negocio andando en Chile" afirmó.

Matías Muchnick de Notco

"Nosotros podemos ayudar con nuestra experiencia. Nos costó un año completo ingresar a Argentina y un año y medio a Brasil, donde perdimos muchos recursos. Obviamente, eso no sale en la prensa. Solo sale lo lindo o lo muy malo, pero no los pequeños fracasos. Por ejemplo en Brasil, al principio empezamos con talento joven y no resultó. Luego cambiamos a algo muy senior y tampoco funcionó. Por mucho tiempo Brasil y Argentina fueron un tema negativo en los directorios. Pero con resiliencia y tiempo encontramos el talento correcto para poder operar", aseguró Muchnick.

Eso si, recalca que lo que funciona en Chile no necesariamente funciona en Brasil o Argentina. "Hay que planificar estrategias de lanzamiento distintas y con lenguaje local. Y para eso… necesitas recursos y resiliencia. No todo es fácil. Nos costó un mundo llegar donde estamos", sentenció el emprendedor.

Según el fundador de Notco, "un tema clave es generar la cultura perfecta, algo que cuesta mucho. ¿Cómo manejas esa cultura cuando estás en varios países? Es una pregunta que por lo general no nos hacemos los emprendedores. Creemos que con un buen business plan nos podemos tirar con todo, pero descuidamos muchas cosas. Por otro lado, creo que si volviera para atrás, haría una mejor planificación de todas las etapas. Pero quizá tampoco habríamos logrado el aprendizaje que tenemos ahora. Es como el cuento del huevo o la gallina".