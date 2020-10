Amazon reporta ganancias multimillonarias y espera cerrar su balance anual con "ingresos sin precedentes"

La compañía de Seattle cerró el tercer trimestre con unos ingresos de u$s 96.100 millones, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior

Amazon sigue mostrando una enorme fortaleza, gracias a que la pandemia continúa obligando a los ciudadanos a quedarse en casa y a comprar online y a las empresas a contratar más servicio en la nube.

La compañía de Seattle cerró el tercer trimestre con unos ingresos de u$s 96.100 millones, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior. La empresa de Jeff Bezos había pronosticado unas ventas de entre u$s 87.000 y u$s 97.000 millones. Los analistas habían previsto u$s 92.710 millones, según el consenso de Bloomberg.

Su crecimietno

El gigante del ecommerce también ha impulsado un 200% su beneficio trimestral, hasta los u$s 6.300 millones, alcanzando otro trimestre récord, y ello pese a que ha seguido aumentando sus costes hasta los u$s 89.951 millones desde los u$s 66.824 millones de un año antes, pues a medida que el Covid-19 avanzaba Amazon ha seguido invirtiendo en medidas de seguridad, contratar más trabajadores y mejorar los tiempos de entrega. Su beneficio operativo fue de u$s 6.200 millones, un 96% más.

Las ventas de su tienda online subieron un 38%, hasta los u$s 48.350 millones, y ello pese a que la compañía retrasó de julio a octubre su popular Prime Day, su gran evento de ofertas por la pandemia. También crecieron un 29% los ingresos de su unidad de servicios en la nube, Amazon Web Services, que alcanzó los u$s 11.601 millones.

De enero a septiembre, la multinacional anunció un beneficio de u$s 14.109 millones, un 69,5% más frente al mismo periodo del año anterior.

Esta división, la más rentable, volvió a demostrar su enorme fortaleza, pues en el segundo trimestre creció un 29% y un 33% entre enero y marzo, mostrando que cada vez más empresas siguen llevando sus datos a los servidores proporcionados por Amazon.

De enero a septiembre, la multinacional anunció un beneficio de u$s 14.109 millones, un 69,5% más frente al mismo periodo del año anterior. En los tres trimestres, Amazon facturó u$s 260.509 millones, un 34,9% más. Los costes en este periodo se incrementaron un 34% hasta u$s 244.483 millones.

La compañía avanzó que para el último trimestre del año espera alcanzar unas ventas de entre u$s 112.000 y u$s 121.000 millones, un 28% o un 38% más frente al mismo periodo del año anterior, y un beneficio operativo de entre u$s 1.000 y u$s 4.500 millones, frente a los u$s 3.900 millones del cuarto trimestre de 2019.

Acciones en alza

Amazon también pronosticó u$s 4.000 millones en costes relacionados con el Covid-19 para el trimestre actual, lo que llevó a recortar la subida de sus acciones en el mercado fuera de hora.

La buena evolución del negocio de Amazon estos meses ha disparado las acciones de la compañía, que en lo que va de año suben más de un 70%. Las investigaciones por prácticas contra la competencia abiertas contra la compañía a ambos lados del Atlántico no han hecho mella en sus títulos, que hoy han subido un 1,5%. Su capitalización supera ya los u$s 1,6 billones.

Otras divisiones donde la multinacional avanza con paso firme es la de Amazon Studios, que está empezando a plantar cara a Netflix y HBO con sus películas y series originales.

"Los inversores están seguros de que los hábitos de consumo provocados por el coronavirus se mantendrán, creando más oportunidades para Amazon", resaltó Haris Anwar, analista de Investing.com, quien también destacó cómo la compañía está invirtiendo en nuevos negocios de alto margen, incluida la publicidad digital, "que está aumentando a una tasa de tres dígitos". Otras divisiones donde la multinacional avanza con paso firme es la de Amazon Studios, que está empezando a plantar cara a Netflix y HBO con sus películas y series originales.

Jeff Bezos recordó hoy que hace dos años Amazon elevó el salario mínimo de sus empleados a u$s 15, lo que ha supuesto un desafío para otras compañías como Best Buy y Target.

El CEO del gigante del ecommerce añadió que espera que otras grandes compañías sigan el ejemplo. "Ahora sería un gran momento", ha dicho. Bezos, que subrayó que se siente orgulloso de que Amazon haya creado más de 400.000 puestos de trabajo solo en este año, avanzó una buena campaña de Navidad. "Estamos viendo más clientes que nunca antes de que empiece la campaña de regalos navideños, lo cual es una señal de que será una temporada sin precedentes".