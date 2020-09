Cómo funciona Wibond, la billetera virtual para empresas que brinda soluciones financieras

Esta nueva solución se conforma con un medio de pago que permite vender hoy, brindar financiamiento a clientes y cobrar el monto en el momento

La pandemia puso en jaque a varias industrias y cada vez existen menos alternativas de financiación; sin embargo, es importante encontrar y superar las barreras para que las diferentes industrias sigan generando ingresos y, a su vez, puestos de trabajo.

En muchos casos, las ventas no se concretan o disminuyen por no poder ofrecer alternativas de financiación a sus clientes o por no poder dividir el monto en cuotas. Asimismo, las líneas de crédito PYME son de difícil acceso y con altísimas tasas de interés lo que dificulta la inversión.

Ante esta realidad, nace Wibond, el medio de pago corporativo que le permite a sus clientes brindar financiación con pagos 100% digitales (sin tarjetas) y permitiéndole a las empresas anticipar el cobro de las cuotas.

"Las problemáticas existentes nos llevaron a crear una solución que permita a las empresas acceder de manera digital a mejores fuentes de financiamiento. Wibond permite digitalizar los futuros flujos de fondos (cuentas por cobrar) a través de una billetera virtual. De esta forma, brindamos una innovadora, digital y principalmente accesible fuente de financiamiento que nuestros clientes pueden ofrecer a sus clientes", explica Mariana Reginatto, Directora de Operaciones de Wibond y agrega: "El dinero cobrado ingresa en la billetera virtual corporativa, desde donde van a poder pagar sueldos, servicios, beneficios, invertir sus saldos, etc."

Gracias a tener todo en una sola plataforma, los clientes pueden acceder a líneas de crédito (fuentes de financiamiento) con tasas más bajas disponibles por la vinculación directa que Wibond tiene con el Mercado de Capitales a través de una integración con Caja de Valores.

Las empresas logran brindar financiamiento a sus clientes y capitalizar sus futuros flujos de fondos, logrando importantes ahorros financieros, administrativos y ventajas comerciales.

¿Cómo funciona?

La empresa genera un link de pago para enviar a su cliente ofreciendo la posibilidad de "cobrar ahora" en caso de que el cliente no necesite financiamiento. Ese link puede estar incluido como botón de pago dentro su plataforma. Asimismo, posibilita la conexión vía API para que la gestión del botón de pagos esté directamente conectada con el flujo de compra de una página externa.

La empresa que cuente con el sistema de Wibond, podrá ofrecer las siguientes opciones a sus cliente al momento de pagar:

Pagar Ahora : con tarjeta de débito, efectivo, transferencia, DEBIN o dinero disponible en Wibond.

: con tarjeta de débito, efectivo, transferencia, DEBIN o dinero disponible en Wibond. Pagar en 30 días : una sola cuota por el 100% del monto, en 30 días.

: una sola cuota por el 100% del monto, en 30 días. Pagar en 3 cuotas sin interés : consecutivas cada 30 días.

: consecutivas cada 30 días. Cuotas Financiadas: 3 a 36 cuotas con un recargo de interés dependiendo del cliente.

"El link de pago, que se genera manualmente, le permite a la empresa cobrar por redes. Sin embargo, la plataforma ofrece la opción checkout, una sección que permite generar nuevos links de pago de manera automática dependiendo del flujo de compra de los usuarios," suma Reginatto.

Wibond es un aliado en el negocio y podrá brindar financiación para las decisiones más importantes cómo la educación, salud, real estate, viajes, inversiones en capital de trabajo.