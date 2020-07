Visa apuesta fuerte al futuro de las monedas digitales: ¿cuál es su estrategia?

El jefe cripto de Visa dejó ver a través de las redes sociales hacia donde apunta el gigante de las tarjetas de crédito respecto a las monedas digitales

El jefe de los proyectos cripto de Visa, Cuy Sheffield, aseguró que las monedas digitales del banco central (CBDC) pueden ser una de las tendencias más importantes de los próximos diez años. A través de su cuenta de Twitter, el representante del gigante de tarjetas de crédito en el ecosistema cripto realizó una serie de consideraciones.

Prestar atención

En ese sentido, el jefe de cripto en Visa recomendó "seguir de cerca" los crecientes debates que se están llevando a cabo en los principales bancos centrales respecto al diseño e implementación de este tipo de activos, y compartió una guía de lectura de contenido sobre el tema.

Desde hace tiempo Sheffield se ha manifestado a favor de las monedas digitales de los bancos centrales. Visa, además, presentó a principios de año una solicitud de patente de moneda digital.

Las criptomonedas en formato físico

En los últimos días, el Banco central de Japón anunció que realizará una prueba de concepto de una nueva moneda digital (CBDC) para observar su funcionamiento desde una perspectiva técnica. El organismo, que ha manifestado en varias oportunidades que no tiene planes de emitir un yen digital, no desea quedarse atrás en los procesos de digitalización de las distintas economías y buscará probar su activo digital en un entorno controlado antes de proceder (o no) en su creación y lanzamiento oficial.

Apuesta local

Existe una provincia que avanza a paso firme y aprovecha las nuevas tecnologías, en este caso las vinculadas a las monedas digitales, con el fin de paliar los efectos del parate.

Concretamente, la Legislatura de la provincia de Córdoba busca facilitarle al gobernador Juan Carlos Schiaretti un nuevo medio de pago digital voluntario mediante la creación de un "token". Se trata de un término usado por Bitcoin y otras divisas de este tipo para designar a un activo que representa a otro, virtual o real, que se pondrá en circulación a través de los planes de fomento del empleo.

El proyecto cordobés de criptomonedas

El contador Martín Bertoni y los abogados Sebastián Heredia Querro y Guido Aiassa afirman a iProUP que el legislador schiarettista Leonardo Limia, a cargo de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación de la Legislatura cordobesa, impulsa el tratamiento del uso de estos tokens en el ámbito de la economía provincial.

"Con déficits en el sector público y en el sector externo, sumado a una moneda débil y elevada inflación, cabe solo preguntarnos cómo responder a esta compleja situación", indican los expertos. Y la respuesta parece estar en esta iniciativa que además rivalizará con un gigante: Mercado Pago.