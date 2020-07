Subite ahora y después festejá: mirá cuánto ganó el que compró acciones de Mercado Libre hace dos años

Impulsada por el buen rendimiento de los ADR argentinos, los papeles de la firma de Galperin superaron los u$s1.000. Claves de su éxito

A Marcos Galperin, el mote de "Rey Midas" poco a poco le empieza a quedar corto. El fundador y CEO de Mercado Libre, lejos de la crisis mundial que azota a un 2020 para el olvido, ve cómo su empresa crece a "tasas chinas" de la mano de un eCommerce que, en plena pandemia, se convirtió cosa de todos los días para millones de latinoamericanos.

No importa que los indicadores económicos hablen de peor cataclismo global desde la crisis del '29, la compañía fundada en un garaje a la vera de la Panamericana hace 20 años rompió la marca de los u$s50.000 millones de valuación, gracias a una acción que no paró de crecer en los últimos tres meses.

Así, su valor no solo es equivalente a "24 YPFs" (cuyo market cap es de u$s2.116 millones), sino que también supera a las reservas del Banco Central, que se ubican en el orden de los u$s43.000 millones. Las comparaciones son una simple muestra de la envergadura que tomó la firma, un verdadero gigante que, al menos en la región, parece no tener rival.

Es que la firma de Galperin parece haber sido hecha a medida para la coyuntura actual. En tiempos de aislamiento preventivo y distancia social, el comercio electrónico y las plataformas fintech fueron las dos grandes soluciones que permitieron a muchos latinoamericanos mantener sus niveles de consumo. Lejos de ser una casualidad, Mercado Libre es líder absoluto en esos dos ámbitos.

Esta supremacía se ve reflejada en el rendimiento de sus ADR: luego de tocar un piso de u$s447,34 por acción el 1 de abril, en medio de un bajón mundial generalizado por el avance de la pandemia, el unicornio más grande América Latina tuvo un rebote "estratosférico", creciendo más del 100% en apenas dos meses, para ubicarse en el valor actual de u$s996, apenas por debajo de los u$s1.000 que alcanzó en las operaciones del lunes 6 de julio.

No sólo eso en apenas dos años se triplicó el precio del papel y en la última década creció casi 20 veces. Es decir, quien hubiera invertido u$s10.000 en 2010 hoy podría comprarse con la ganancia obtenida un tres ambientes en Palermo Hollywood. Y la curva ascendente de Mercado Libre en Wall Street parece no tener techo.

Panorama optimista

El inicio de semana a pura bonanza contribuyó fuerte al impulso de Mercado Libre en Wall Street. Los ADR de empresas argentinas registraron fuertes subas, fruto de la mejora de la propuesta de reestructuración de deuda presentada por el gobierno en la noche del domingo.

Así, bancos como Grupo Galicia (+22,8%), Supervielle (+22,3%), Banco Francés (+20,7%) y Banco Macro (+22,4%) acusaron fuertes alzas, mientras que las acciones de Cresud remontaron hasta un insólito 39,8 por ciento.

La nueva oferta de reestructuración de la deuda impulsó a varias acciones argentinas

Para las empresas argentinas, los ADR permiten expandir la capacidad de crédito al acceder al financiamiento en el mercado estadounidense, mientras que a los inversores les da la posibilidad de operar con estos instrumentos a nivel internacional.

Asimismo, plataformas como Quiena, Invertir Online y Portfolio Personal son algunas de las que actualmente permiten a los ahorristas operar con estos papeles desde Argentina, de manera digital.

Para los especialistas, lejos de ser un one hit wonder lo del unicornio es la consolidación de un negocio que supo expandirse con éxito y atender de manera efectiva a las necesidades del consumidor 4.0, 100% digital.

"Lo extraordinario de Mercado Libre es que creó un ecosistema: una vez que te acostumbrás a sus productos no podés salir. Además, a esto se suma que crecen no solo en el ecommerce, sino también en los medios de pago", señala a iProUP Gustavo Neffa, Socio y Director de Research for Traders.

El especialista destaca que la compañía "ha logrado mantener su crecimiento trimestre a trimestre, validando las expectativas. Asimismo, hoy hay mucha plata disponible y los bonos están dando cero rentabilidad, por lo que los inversores están aumentando el riesgo".

Por otro lado, subraya el sostenido crecimiento de sus ingresos, tanto los observados en los últimos años como las perspectivas positivas a futuro, así como un sólido estado patrimonial (cuenta con deuda neta negativa).

"No es una compañía que tenga indicadores de valuación en los que vos te tengas que basar porque da cualquier cosa, incluso perdió plata el año pasado. Pero cuenta con una extraordinaria proyección hacia la conformación de un gran ecosistema", explica el Neffa y subraya la importancia de Mercado Pago, ya que la baja bancarización es el gran punto débil de América Latina, además de su importante avance en materia de envíos, otra cuenta pendiente en la región.

"Hoy, Mercado Libre está cara para rentabilizar en el corto plazo, pero interesante a largo plazo", aclara.

Martín Sigwald, Portfolio Manager de Quiena, además de destacar el market share que ya venían ganando los dos grandes frentes de batalla de Mercado Libre, que son el eCommerce y los pagos online, aclara que el contexto aceleró la adopción de este tipo de solución.

"La situación actual, atravesada por el COVID-19, no solo sirve como muestra del futuro, sino que catalizó los cambios que ya se venían. Es muy difícil que, cuando la situación se normalice, las grandes empresas y Pymes vuelvan atrás con su digitalización en materia de comercio electrónico y pagos digitales", revela el ejecutivo a iProUP.

Para Sigwald, "son mercados que aún tienen mucho crecimiento por delante. Si bien no están ‘en pañales’, todavía queda mucho upside en una visión de largo plazo. Es un sector totalmente ganador, con mucho potencial y que lo va a explotar".

Si bien nadie tiene la bola de cristal, y hacer predicciones desmesuradas va en contra del espíritu analítico de los especialistas, si algo está claro es que el éxito de la firma de Galperín se sostiene sobre bases firmes.

En esa línea, Neffa destaca que "Mercado Libre hoy está en un sector de crecimiento y seguirá creciendo. Pasamos el peor semestre de la historia y el tercer trimestre será el de la recuperación: EE.UU. cayó 33% en el segundo trimestre y se espera que suba 15% anualizado en el tercero y 7% el último, para crecer 4,7% en 2021".

A qué prestarle atención

No hay dudas de que el que apostó a Mercado Libre, ganó. Neffa señala que, hoy por hoy, "está intacto el movimiento de las tecnológicas y las tasas bajas incitan la inversión". Además, aclara que hay "potencial en el sector", donde Galperin & Cía. juegan en primera: "Cuando fondos como Blackrock compran acciones de Amazon o Netflix, también compran de Mercado Libre, ya que estar en el Nasdaq 100 es una vidriera".

Si bien todo parece un lecho de rosas, los analistas no descuidan lo que pueda pasar con la "pata macroeconómica", que también jugó a favor de la recuperación del mercado bursátil.

"Como respuesta al COVID, que generó una crisis de liquidez, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) inyectó plata en el mercado a un ritmo y volumen que no se había visto ni siquiera en 2008. Así, se pasó a un exceso de liquidez, que se volcó a la bolsa sobre todo de la mano de pequeños inversores", explica Sigwald.

A futuro, en lo referido al negocio de la empresa, todo parece indicar que seguirá por la buena senda. Sin embargo, el analista de Quiena advierte que "lo que no sabemos es cuándo va a ‘cortar el chorro’ la FED".

¿Y si la FED sube la tasa? Sería el principal riesgo para el buen momento de Mercado Libre

Así, señala un potencial "cisne negro" que podría atentar contra el rendimiento positivo de la empresa más grande del país.

Para Sigwald, "el principal riesgo hoy es qué va a pasar con la FED cuando haya un cambio de tendencia y tengan que subir la tasa, de manera que ya no puedan inyectar tanta liquidez". Cuando va a suceder, no lo sabemos. Eso no lo sabe nadie".

Respecto de las amenazas "mercado adentro", agrega que, si bien pueden desembarcar otros competidores, Mercado Libre se encuentra en una posición consolidada.

"Incluso, para Amazon sería más fácil comprarla o formar una join-venture, por las dificultades de la logística regional, que la firma argentina conoce bien y la de Jeff Bezos, en cambio, tardaría años en desarrollar", sostiene el ejecutivo de Quiena.

Inversiones con gran potencial

Pasado el peor momento de la pandemia, donde el índice Dow Jones pasó de 29.000 puntos hasta los 18.500 y llegó a acumular un derrumbe del 60%, hoy el mercado bursátil parece haber retomado su ritmo habitual.

Por otro lado, la pandemia reconfiguró infinidad de esferas de la vida cotidiana y, con ellas, impulsó nuevos negocios. Neffa señala algunas empresas y ETFs (fondos de inversión cotizados) de subsectores tecnológicos que ganaron atractivo de cara a la llamada "Nueva normalidad":

Plataformas de trabajo como Zoom y Slack

y Servicios cloud como Fastly y Datadog o el ETF Wisdom Tree Cloud Computing

y o el ETF Wisdom Tree Cloud Computing AIEQ, un ETF de Inteligencia Artificial

un ETF de El ETF de biotecnología iShares Nasdaq Biotechnology

iShares Nasdaq Biotechnology Redes sociales como Facebook, Twitter o el ETF SOCL (Social Media)

como Facebook, Twitter o el ETF SOCL (Social Media) Medios de pago como PayPal y Paycom

como PayPal y Paycom Servicios de ciberseguridad como Palo Alto Networks

Sigwald, por su parte, ve a eCommerce y pagos, los pilares de Mercado Libre, como sectores ganadores, "excelentes para apostar a largo plazo, pero siempre con una cartera diversificada, que se ajuste al perfil de riesgo del cliente y a su objetivos".

En ese sentido, recomienda no ir "all in" a un solo sector y recomienda dos ETFs:

iBuy, que trackea todo el eCommerce a nivel mundial

que trackea todo el eCommerce a nivel mundial EMQQ, que se enfoca en el comercio electrónico de mercados emergentes

En definitiva, la inversión orientada al sector de la innovación siempre es de las más atractivas: por ejemplo, a principios de 2009 el papel de Apple valía 13 dólares, cinco años más tarde pasó a u$s70 y hoy ronda los u$s270. Es decir, creció 20 veces. Algunos bancos también se recuperaron del crack: el título de JP Morgan valía u$s30 a principios de 2009; En 2020 cotiza alrededor de 100 dólares.

Recuerdos de este tipo hoy día afloran en la mente de los inversores, quienes saben mejor que nadie que los mejores negocios se hacen al comprar (barato), más que al vender (caro). Como aquellos que apostaron a Mercado Libre cuando lanzó su IPO a "apenas" u$s18 en 2009. Un negocio redondo.