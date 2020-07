Sin cepo cambiario: te contamos cómo y dónde podés comprar bitcoins en plena pandemia

Debido a la falta de regulación, la compra de esta y otras criptomonedas está fuera del límite impuesto por el gobierno nacional

En base a la medida del gobierno nacional argentino que impone ciertos requisitos y restricciones para los ciudadanos que desean comprar monedas extranjeras, se originó una variable de alternativas que por el momento no posee tantos controles. Es así como son muchos los ahorristas argentinos eligen como opción las criptomonedas para poder escapar del peso.

Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas. Por eso es que las criptomonedas son una alternativa viable en Argentina ya que permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctuaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de otras monedas, que tienden a sostener su valor, como el dólar.

¿Dónde se pueden adquirir este tipo de monedas?

Si se desea comprar criptomonedas, de las cuales hay muchos tipos y precios, la mejor opción actualmente es vía exchange cripto. Se trata de un conjunto de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas, que al ser activos digitales, necesitan de distintos tipos de tecnologías especiales para poder transaccionar y almacenarse de manera segura. En Argentina. casi todos los exchange que operan, ofrecen a sus clientes estas facilidades.

Aunque la regulación no se encuentre del todo clara, la compra de de criptomonedas en Argentina es legal. Debido a eso, casi todas las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). No obstante, a diferencia de las divisas extranjeras, las criptomonedas están exentas del pago del impuesto país y tampoco poseen una restricción de una compra máxima de u$s 200, al igual que el dinero en papel.

Hecha la ley, hecha la trampa

Como era de esperar, debido a las nuevas restricciones a la hora de comprar divisas extranjeras, produjo un vacío legal para la compra de Bitcoins, que no tienen límite, aunque sea de persona a persona. Paxful, es el mercado de bitcoins que permite comprar y vender este tipo de moneda de persona a persona y con comisiones bajas por transacción.

"La empresa es el segundo mercado de p2p de bitcoin a nivel global, hay más de 3.5 millones de usuarios en todo el mundo. Es gente que tiene bitcoins o quiere comprar bitcoins y puede comprar a otros usuarios directamente. es un mercado libre de bitcoins y se generan anuncios y se compra y vende libremente. Es por esto que puede haber diferentes métodos de pago y diferentes precios. muchos exchange no proveen métodos de pago. Son plataformas de persona a persona para acceder más rápido. Actuamos como intermediario para que la transacción sea segura y que no se liberan hasta que el comprador haya pagado al vendedor", informó en una comunicación con Infotechnology Magdiela Rivas, la gerente de Paxful para América latina.

Esto significa que las transacciones hechas por p2p se acuerda entre usuarios. Cuando un usurario ver una oferta que interesa, la plataforma brinda un chat seguro donde se acuerdan las condiciones de compra y venta entre ambas partes y de manera independiente. Además, en los últimos meses, las operaciones en la plataforma crecieron 40% en el país y esperan pronto llegar a los 7.000 usuarios.

"Creemos que en Argentina el uso de bitcoins crece por el tema de las restricciones para acceder a moneda extranjera y la devaluación del peso. La gente no quiere ahorrar en pesos sino en dólares o criptomonedas. Es una forma de poder comprar más dólares u otras monedas incluso ahorrarse los fees. Lo que nos diferencia es que somos p2p, no hacemos resguardo ni proveemos la liquidez, los usuarios dan la liquidez. Hacemos el resguardo de bitcoins a la hora de hacer la transacción para ofrecer seguridad a los usuarios", aseguró la representante de la empresa.

Al margen de los límites de seguridad propios de la empresa, desde Paxful aseguran que ellos no reportan al gobierno argentino, a diferencia de otros exchanges locales, ya que la empresa está radicada en Estados Unidos. La compañía tiene oficinas en Argentina, solo posee usuarios y por ese motivo es posible acceder, en forma de criptomonedas, a una cantidad superior a los US$ 200 mensuales.

La empresa también informó que la forma más usada para comprar saldo en Argentina es a través de Mercado Pago, transferencias bancarias con tarjetas prepagas (especialmente Ualá). Los fees que se implementan en este tipo de transacciones son del 1% para el vendedor mientras que el comprador no tiene cargo.