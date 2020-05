El valor del Bitcoin cae por debajo de los u$s 9.000: cinco claves para entender la tendencia bajista

Una cesta de señales bajistas sugiere más problemas para el BTC/u$s, pero un gap en los futuros de CME es una de las causas de esperanza esta semana

Bitcoin se enfrenta a una semana difícil ya que el soporte en los u$s 9.000 se desvanece y la incertidumbre aumenta después del halving. A continuación, 5 factores que influyen en estas variaciones en el corto plazo.

La presión de los precios de BTC en los flujos de salida de combustible de los mineros

El fin de semana fue un nuevo descenso para el BTC/u$s, ya que los bajistas llevaron el precio de la moneda por debajo de los u$s 9.000.

Esto siguió a unos días difíciles la semana pasada, durante los cuales las ventas de los mineros aumentaron dramáticamente. Los mineros estaban vendiendo más de lo que ganaban, a pesar de que sus ingresos ya eran un 50% más bajos debido al halving de hace dos semanas. Si esta práctica continúa, aumentará la presión sobre el precio, que ya ha sido rechazado por cerca de los u$s 10.000.

Los niveles de soporte más bajos en el rango de los u$s 8.000 pueden ser la única esperanza firme de Bitcoin de un rebote si las pérdidas continúan. La media móvil de 200 días se sitúa actualmente en exactamente u$s 8.000.

El nuevo gap de los futuros por encima de los u$s 9,000

La volatilidad desde el viernes abrió un modesto gap en los mercados de futuros de Bitcoin de CME Group. Formado cuando una semana de comercio termina en un punto diferente al que comienza la siguiente, estos "gaps" tienden a ser llenados por los mercados más tarde.

Esta vez, el gap se encuentra entre los u$s 9.065 y los u$s 9.180. Bitcoin necesitaría reclamar la marca de los u$s 9.000 para llenarlo, pero este comportamiento es lo suficientemente común como para seguir siendo posible incluso bajo presión bajista. A veces, el BTC/u$s sube o baja para llenar un gap, antes de volver inmediatamente a su posición anterior.

El valor del bitcoin depende de gran variedad de factores

Los ajustes de dificultad podrían imitar el 2018

Sin embargo, los fundamentos de Bitcoin se unen a los datos de la minería para producir un pronóstico más sombrío para el sentimiento del mercado. La dificultad de la red, una medida del esfuerzo requerido para minar en la blockchain de Bitcoin, actualmente está en curso de caer un 6.3% en su próximo ajuste en diez días.

El ajuste anterior, hace cuatro días, era del 6%, un cambio a la baja la próxima vez produciría la primera dificultad consecutiva de descenso desde que el precio de Bitcoin bajó en diciembre de 2018. Lejos de ser una mala señal, la reducción de la dificultad es una de las características de autoestabilización más importantes de Bitcoin. En el campo de juego de los mineros se incentiva más actividad, lo que a su vez impulsa la seguridad y la rentabilidad.

Mientras tanto, la tasa de hash de la red, una interpretación aproximada de la potencia de computación dedicada a la minería de Bitcoin, se está estabilizando en alrededor de 95 quintillones de hashes por segundo, por debajo de los máximos históricos de cerca de 140 quintillones.

Las acciones suben a la sombra de los grandes cortos

En los mercados tradicionales, por otro lado, también hay nuevas señales bajistas en marcha. Esta semana, en particular, aparece en los titulares una preocupante posición corta en el S&P 500, que actualmente está cerrando su propia media móvil de 200 días desde abajo.

"Este nivel es ciertamente digno de ser observado", le dijo James McCormick, un estratega senior de NatWest Markets, a Bloomberg. McCormick se refería a una señal interna que ahora está en su "mayor caída" desde 2016.

El halving del bitcoin , un evento muy importante

En general, los mercados tendían al alza el lunes, y los mercados europeos seguían el comportamiento de los futuros de EE.UU. en la apertura. Bitcoin ha estado cada vez más ajeno a la actividad del mercado tradicional en las últimas semanas, un proceso comúnmente conocido como "desacoplamiento", indicó un reporte de Cointelegraph.

El Miedo y la Avaricia

Un resultado tranquilizador de la tendencia bajista de la semana pasada ha sido por lo menos un ablandamiento del Índice de Miedo y Avaricia. Diseñado para medir la racionalidad del sentimiento del mercado, la lectura del 1-100 hace sonar la alarma, ya sea "codicia" o "extrema codicia", cuando las lecturas están cerca de 60 o más. El lunes, el índice bajó a 41, una lectura de "miedo"; en mayo, llegó a 56.