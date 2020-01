"Compré una MacBook en Mercado Libre y llegó un ladrillo": consejos para evitar sorpresas en ecommerce

El viernes pasado, como tantas otras veces, llegó un paquete de Mercado Libre a nuestra oficina. Imaginen la sorpresa cuando lo abrimos y nos encontramos con un ladrillo de madera.

Inmediatamente mi socio me llama por teléfono:

– Che, llegó un paquete muy raro, ¿qué compraste?

– Una MacBook

– ¿Eh? Llegó un ladrillo de madera...

– No te lo puedo creer ...

Lo primero que hice fue mandarle una foto del ladrillo al vendedor –de excelente reputación en Mercado Libre– pidiéndole explicaciones. Me respondió diciéndome que envió otra cosa, mostrándome fotos del paquete original. Claramente no coincidían, aunque sí tenían la misma etiqueta de envío. Inicié el reclamo y solicité la mediación de Mercado Libre en el asunto.

Mi socio y yo fundamos Real Trends en 2014, una compañía que hace herramientas de gestión y métricas, justamente, para vendedores de Mercado Libre.

Ambas compañías tienen una excelente relación, no sólo por lo que hacemos sino porque fuimos invertidos por el propio MELI Fund en 2015. En todo momento estuve tranquilo de que todo iba a salir bien porque la compra la hicimos con nuestra cuenta oficial de Real Trends en Mercado Libre Argentina y no vamos a manchar nuestra reputación engañando al vendedor o al propio Mercado Libre con algo así.

En el interín se me ocurrió poner la foto en Twitter para reírme un poco de la situación con la gente que me sigue. Lo que no sabía es que la cosa se iba a volver viral, con más de 3.000 retweets y 37.000 likes. A continuación, el hilo completo:

Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía ???????? pic.twitter.com/mDqqDIZOHE — Pato Molina (@patriciomolina) January 10, 2020

Al día siguiente de iniciado el reclamo, Mercado Libre decidió pagarle el precio al vendedor y devolverme el dinero, asumiendo que el problema estuvo en el transporte del producto.

¿De quién fue la culpa? Imposible saberlo con certeza. Siempre habrá una hipótesis en contra de alguno de los actores en cuestión: el vendedor, empresa de logística o comprador.

En lo personal, creo que el problema no está en el sistema (que puede ser Mercado Libre, Amazon u otro marketplace), sino en las personas deshonestas que operan a través del mismo.

El trozo de madera, con el logo de Apple, en las oficinas de Real Trends

Respondo algunas preguntas que me hicieron por esa red:

1. ¿Por qué compraste una MacBook por Mercado Libre?

Porque estamos en 2020 y comprar una computadora por Internet no debería ser algo llamativo.

2. ¿Por qué no la fuiste a buscar? Ni loco hago que me la envíen por correo

Porque me parece mucho más seguro y cómodo recibirla en mi casa/oficina. Además, si no llega en buen estado tengo forma de reclamar para que me devuelvan el dinero. De hecho, puedo devolver el producto porque no me gustó por correo.

3. ¿Por qué compraste una MacBook en Argentina con lo cara que es?

Era una máquina de 2017 cerrada, en caja, el modelo más básico de Apple, y la pagamos $110.000. Hay celulares más caros que esa computadora publicados en Mercado Libre. Lo compré en Argentina porque necesitamos justificar el gasto (factura) y es para trabajar.

A tener en cuenta

Te comparto mis consejos, seas comprador o vendedor, para no tener inconvenientes con tus operaciones en Mercado Libre.

Como comprador:

- Grabar un video de la apertura del paquete con el celular. Si lo que está dentro está roto o es otra cosa tenés una prueba contundente a tu favor.

- Siempre pagá con Mercado Pago, si algo sale mal se te devuelve el dinero. Si pagás en efectivo o por fuera de Mercado Pago te arriesgas a nunca recuperar el dinero.

Como vendedor:

- Tené en cuenta que algunos productos son reconocibles por su tamaño de su caja o su peso (por ejemplo, un iPhone). Lo ideal es enviar paquetes dentro de otros más grandes para no levantar sospechas del contenido.

- Sacá fotos de todo lo que estás enviando, que se vea claramente la etiqueta de envío, preferentemente en el mismo momento en el que se lo estás entregando al correo.

- Es importante tener el comprobante de lo que se le entregó a la empresa de correo, preferentemente con el peso del paquete (algunos correos lo dan).