Con el anuncio de los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25, Samsung estableció un nuevo estándar como verdadero compañero de IA con las experiencias móviles más naturales y conscientes del contexto jamás creadas.

Con One UI 7, la serie Galaxy S25 es un verdadero compañero de IA que entiende el contexto de las necesidades y preferencias de los usuarios, y brinda experiencias de IA personalizadas con la privacidad asegurada en todo momento.

Los agentes de IA con capacidades multimodales permiten que Galaxy S25 interprete texto, voz, imágenes y videos para que las interacciones resulten naturales. Las actualizaciones de Circle to Search de Google hacen que las búsquedas en la pantalla del teléfono sean más útiles, rápidas y contextuales. Circle to Search ahora reconoce rápidamente números de teléfono, mails y URL en la pantalla, permitiendo llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un solo toque.

Con la serie Galaxy S25, también es posible realizar búsquedas procesables con sugerencias contextuales para los siguientes pasos. Además, Galaxy S25 permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra para realizar acciones rápidas, como compartir un GIF o guardar los detalles de un evento.

Estos dispositivos también representan un gran avance en la comprensión del lenguaje natural, facilitando las interacciones cotidianas. Con simplemente preguntar, se encuentra intuitivamente una foto específica en la Galería de Samsung o se ajusta el tamaño de las fuentes de la pantalla en Configuración.

Basta con mantener presionado el botón lateral para activar Gemini y realizar una interacción fluida a través de las aplicaciones de Samsung y Google, además de aplicaciones de terceros como Spotify.

Además, Galaxy S25 mantiene las llamadas organizadas con Transcripción de Llamadas y Resumen. Las funciones de Writing Assist cómo resumir el contenido o dar formato automáticamente a las notas se pueden activar seleccionando los textos sin necesidad de cambiar de aplicación. Drawing Assist ofrece nuevas formas de dar vida a las ideas mediante combinaciones de bocetos, texto o imágenes.

Experiencias hiperpersonalizadas con privacidad asegurada

En la era de la IA, la personalización va de la mano con la privacidad. En Galaxy S25, Personal Data Engine potencia las funciones de inteligencia artificial personalizadas mediante el análisis seguro de los datos en el dispositivo para ofrecer experiencias altamente personalizadas que reflejen preferencias y patrones de uso.

Estos conocimientos permiten experiencias personalizadas, como buscar una foto antigua en la Galería usando lenguaje natural o recibir una guía a lo largo del día con Now Brief, que ofrece de forma proactiva sugerencias oportunas a las que se puede acceder a través de Now Bar en la pantalla de bloqueo. Todos los datos personalizados se mantienen privados y protegidos a través de Knox Vault.

Galaxy S25 también incluye criptografía post-cuántica, salvaguardando los datos personales contra amenazas emergentes que podrían aumentar a medida que evoluciona la computación cuántica.

Además, con la incorporación de One UI 7 se sumó una capa adicional y reforzada de seguridad del dispositivo. Las actualizaciones adicionales incluyen configuraciones para Restricciones Máximas agregadas, Protección contra Robo mejorada y un nuevo tablero Knox Matrix para monitorear el estado de seguridad en un ecosistema de dispositivos conectados.

El rendimiento más potente de Galaxy hasta la fecha

La serie Galaxy S25 está equipada con Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. Gracias a las personalizaciones exclusivas de Galaxy, se trata del procesador más potente de la serie Galaxy S, con un aumento del rendimiento del 40% en NPU, 37% en CPU y 30% en GPU en comparación con la generación anterior.

Samsung y Qualcomm Technologies han trabajado juntos para personalizar Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. La serie Galaxy S25 incorpora un procesamiento de imágenes de IA avanzado y eficiente con ProScaler para lograr una mejora del 40% en la calidad del escalado de imágenes de la pantalla, al tiempo que incorpora tecnología personalizada con el motor Digital Natural Image móvil (mDNIe) de Samsung integrado en el procesador utilizando Galaxy IP para permitir una mayor eficiencia energética de la pantalla.

Snapdragon® 8 Elite para Galaxy también está equipado con Vulkan Engine y Ray Tracing mejorado, lo que permite disfrutar de juegos móviles más fluidos y realistas.

El uso intenso del dispositivo y el procesamiento de IA funcionan sin problemas gracias a una estructura de disipación del calor modificada con una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado que ofrece una mejora adicional de la eficiencia térmica.

Liberando la creación verdaderamente profesional

La serie Galaxy S25 ofrece imágenes sumamente detalladas a cualquier distancia con sensores de alta resolución y ProVisual Engine, estableciendo un nuevo estándar para la fotografía móvil. Con un nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50MP mejorado respecto al anterior de 12MP, Galaxy S25 Ultra proporciona una claridad e intensidad excepcionales.

Ahora se aplica por defecto la grabación HDR de 10 bits, que ofrece una expresión de color cuatro veces más rica en comparación con la de 8 bits. Así, Galaxy S25 puede captar detalles en cualquier condición de iluminación. Además, los videos con poca luz nunca han sido tan nítidos como con Galaxy S25. Basado en un potente procesador, Galaxy S25 analiza el movimiento y el tiempo para reducir el ruido con mayor eficacia. Esta integración permite detectar tanto objetos en movimiento como estáticos con mayor precisión, lo que garantiza imágenes más nítidas y limpias en cualquier escenario.

Galaxy S25 también presenta una gama de herramientas que antes solamente se podían encontrar en un software especializado. Audio Eraser simplifica la eliminación de ruido no deseado en los videos. Al aislar categorías de sonidos -como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruidos-, es posible controlar lo que hay que atenuar o eliminar por completo.

Para disfrutar de una experiencia similar a la de una cámara DSLR en el celular, Galaxy S25 incorpora el control de la profundidad de campo con Virtual Aperture, integrada en el popular Expert RAW. Galaxy S25 también eleva la creatividad cinematográfica con Galaxy Log, que permite opciones precisas de gradación del color para una producción de video más profesional.

Portrait Studio también ha evolucionado, permitiendo a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales. Filters presenta nuevos filtros de estilo analógico, que ofrecen una estética de película para sus fotos y videos.

Diseño duradero que adopta un enfoque más circular

La serie Galaxy S25 se basa en el "Diseño Esencial" de Galaxy, basado en elementos "sencillos, impactantes y emotivos". Galaxy S25 Ultra refina esta esencia en la serie Galaxy S más delgada, liviana y duradera hasta ahora, con un borde redondeado para un agarre cómodo que complementa la identidad estética de la serie.

Galaxy S25 Ultra cuenta con titanio duradero y el nuevo Corning® Gorilla® Armor 2, un material único en su tipo que es más duradero que el vidrio. Combina el vidrio cerámico de Corning con un tratamiento de superficie antirreflejos patentado, lo que contribuye a garantizar una protección avanzada contra caídas junto con un tratamiento de superficie antirreflejos y resistencia a los rayones.

Combinado con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad, la serie Galaxy S25 garantiza un rendimiento confiable y optimizado durante una vida útil más larga.