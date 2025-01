Una mujer francesa de 53 años denunció haber sido víctima de una estafa que le costó casi todo su patrimonio.

Durante un año y medio, Anne, como se identificó públicamente, creyó estar ayudando al famoso actor Brad Pitt, quien le pidió dinero para una supuesta cirugía y alegó no poder acceder a sus cuentas bancarias debido a su divorcio con Angelina Jolie.

El estafador la contactó en febrero de 2023 a través de Instagram, donde utilizó imágenes y videos generados por Inteligencia Artificial (IA) para respaldar su falsa identidad.

Según el relato de Anne, las fotos eran exclusivas y no podían encontrarse en línea, lo que reforzaba la ilusión de autenticidad.

Incluso llegó a recibir un video que la convenció de que estaba hablando con el actor estadounidense.

"Pensaba que las fotos eran solo para mí", confesó Anne en el programa televisivo francés Sept à Huit.

Durante la relación virtual, el supuesto Brad Pitt relató que necesitaba dinero urgente para una operación, ya que sus cuentas estaban bloqueadas por su "complicado divorcio".

La mujer, en un momento vulnerable tras su propio divorcio, terminó enviándole 830.000 euros.

El engaño salió a la luz cuando Anne vio en las noticias que el verdadero Brad Pitt había comenzado una relación con Inés de Ramón. La revelación la sumió en una profunda depresión, ya que perdió no solo sus ahorros, sino también los 775.000 euros recibidos tras su separación.

Anne, quien actualmente vive en casa de una amiga, expresó entre lágrimas: "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme tanto daño. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno".

El caso ha generado alarma sobre el uso de la IA en estafas, una práctica que parece ir en aumento y que expone los riesgos de las relaciones virtuales y la tecnología mal utilizada.