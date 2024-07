En el contexto del feriado nacional, por la celebración del Día de la Independencia, Javier Milei interactuó con sus seguidores de X y respondió preguntas en vivo este martes por la mañana.

"HOLA A TODOS...!!! Tengo 20 minutos…", escribió en su cuenta de la ex Twitter, y a continuación, miles de usuarios le respondieron con saludos, inquietudes y preguntas.

En este sentido, una de las cuestiones más interesantes respondidas por el presidente, fue la del periodista Lucas Morando, quien le consultó: "¿En los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el CEPO?".

El presidente libertario contestó a esto de la siguiente manera:

"Se tienen que dar tres condiciones en conjunto...

Terminar con los pasivos remunerados

Terminar con los PUTs

Y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual…"

Javier Milei respondió en vivo a través de X

Por otro lado, otra de las preguntas para Javier Milei fue: "¿Qué le dirías a quien mantiene firme la esperanza en este proceso, pero está muy ajustado llegando a fin de mes?".

A esto, el referente libertario respondió: "100 años de decadencia no se arreglan de un día para otro... pronto, más temprano que tarde, veremos buenos resultados…".

Javier Milei indicó que se tienen que dar tres condiciones en conjunto para levantar el CEPO

Sin embargo, otros usuarios decidieron ir con preguntas más relajadas, y en este sentido Milei contó por ejemplo que está leyendo un libro de Thomas Sowell llamado "falacias de la justicia social".

Además, expresó que cuando su mandato presidencial finalice va a aprovechar su tiempo para "estar con sus hijitos, estudiar Torah, leer y escribir sobre economía, y dar conferencia$$$...".

Entre otras tantas preguntas, el presidente libertario respondió que su canción favorita de los Beatles es "Let It Be", a pesar de que le parece una pregunta "muy muy muy complicada".

En línea con esto, aseguró que la canción que está escuchando en "loop" ultimamente es "Here comes the sun" de George Harrison.