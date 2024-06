La icónica automotriz alemana Volkswagen prometió poner el foco en alcanzar la meta de la Unión Europea (UE) para 2035 y ofrecerá dos nuevas líneas eléctricas por menos de u$s30.000.

En la agenda de cambio climático, fijada por la UE, existe un punto que destaca que "a partir de 2035, solo podrán adquirirse vehículos eléctricos en el mercado", y se eliminará la producción de coches a combustión interna.

Sin embargo, esta fecha parece ser cada vez más utópica, ya que según datos provistos por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), hasta abril de 2024 la venta de eléctricos representó 12% del total, contra casi 15% de 2023.

Según los expertos, esto se debe a que Alemania -uno de los mercados más importantes- quitó los beneficios impositivos que motivaban la compra de este tipo de unidades, algo que tuvo un impacto en el total de ventas.

De acuerdo con Sigrid de Vries, secretaria general de la ACEA, "menos de 30% de los europeos dicen estar dispuestos a comprar un vehículo eléctrico y más de la mitad descartan gastar más de u$s 37.600".

Ante este complejo panorama, la automotriz alemana Volkswagen, diseñó su primera línea de coches eléctricos low cost, accesibles por menos de u$s 22.000, precio que desciende aún más con los beneficios impositivos.

Presentación del auto eléctrico Volkswagen ID.2 ALL

Volkswagen anunció sus nuevos coches eléctricos low cost por menos de u$s 27.000

Los nuevos modelos de Volkswagen proponen competir con otros de bajo precio como los de la rumana Dacia o la francesa Citroen y tienen el eje en el mercado español, que aún conserva los beneficios impositivos por parte del gobierno y allí serán producidos.

Uno de los modelos elegidos es el ID.2 ALL, un vehículo que, como su nombre lo indica, se presentó bajo la premisa de ser "para todos" y cuya gama de entrada ronda los u$s 27.000, bastante menos que el ID.3, que puede encontrarse por encima de los u$s 43.000.

Sin embargo, la gran novedad es la creación de una nueva línea compacta, aún más barata, por debajo de los u$s 22.000 y por menos en España, país donde será producido, donde los beneficios impositivos lo dejarían en torno a u$s 15.000.

"Se necesitan vehículos atractivos, especialmente en el segmento básico y nuestros vehículos marcarán la pauta en términos de tecnología, diseño, calidad y experiencia del cliente", sentenció Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen.

Xiaomi recalienta la competencia en el mercado de autos eléctricos con el lanzamiento de SU7

La tecnológica china Xiaomi empezará a vender oficialmente el próximo 28 de marzo su primer vehículo eléctrico, el sedán SU7, una anticipada incursión en el mayor mercado mundial de automóviles y un primer paso hacia el objetivo de convertirse en uno de los "cinco mayores fabricantes del mundo".

En un mensaje en su cuenta oficial de Weibo -equivalente local de la red social X, censurada en China-, Xiaomi indicó este martes que 59 tiendas en 29 ciudades del país comenzarán a aceptar pedidos del vehículo, cuyo precio se espera que sea anunciado en el evento de lanzamiento que se celebrará en la mencionada fecha, en la cual llevará a cabo las primeras entregas.

Tras la noticia, las acciones de la tecnológica se dispararon un 9,55% durante la sesión matinal en la Bolsa de Hong Kong.

Xiaomi había presentado el SU7 a finales de diciembre; el cofundador y consejero delegado de la compañía, Lei Jun, aseguró entonces que el modelo contaba con un motor eléctrico de "súper potencia" con velocidades de aceleración más rápidas que Tesla y que los eléctricos de Porsche.