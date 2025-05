Noblex, una de las firmas de tecnología y electrónica de consumo más importantes del país, decidió dar un golpe sobre la mesa y presentar los portfolios completos de todas sus categorías de productos.

Entre los nuevos dispositivos se destacan las pantallas ART TV, que se integran a cualquier espacio como cuadros, y televisores de hasta 100 pulgadas Black Series Pro, con tecnología QLED+.

Rafael Vieyra, Director General Newsan Electrodomésticos, resaltó que "Noblex continúa ampliando su propuesta de valor en el segmento de entretenimiento para el hogar y presenta en el mercado argentino dos nuevos desarrollos que marcan un antes y un después en la experiencia audiovisual". Ellos son:

Black Series Pro : una nueva generación de televisores pensada para el cine en casa y el gaming de alto rendimiento

: una nueva generación de televisores pensada para el cine en casa y el gaming de alto rendimiento Art TV, una propuesta que fusiona diseño, tecnología e inspiración artística para integrarse a los espacios como unaverdadera obra de arte.

La Black Series Pro está presente también en modelos de 65", 75", 86" y 100", y representa un salto de calidad en imagen, sonido y fluidez visual.

"Está desarrollada para quienes buscan experiencias sinlímites, incorpora tecnología QLED+ con sistema Quantum Dot, resolución 4K y tasa derefresco de 144 Hz, ideal para disfrutar películas, videojuegos y transmisiones deportivas con máxima nitidez y realismo", resaltó Christian Stuhldreher, Gerente de negocios TV y Audio durante un evento en el que participó iProUP.

Las pantallas incluyen también funciones de gama alta como Dolby Vision y Dolby Atmos, que consiguen potenciar el contraste, la intensidad del color y el sonido envolvente, y crear una verdadera experiencia cinematográfica en el hogar.

"Pensado también para el universo gamer, cuenta con FreeSyncPremium, ALLM (Auto Low Latency Mode) y una alianza exclusiva con Abya Go, la plataformade videojuegos en la nube", resaltó Stuhldreher.

Y enfatizó: "Con cada compra, el usuario accede a tres meses gratuitos parajugar más de 80 títulos sin necesidad de consola física".

Los nuevos Noblex Black Series Pro permiten jugar videojuegos sin necesidad de una consola física

El ejecutivo también destacó que "todos los modelos integran Noblex AI -un desarrollo con inteligencia artificial y procesadores MediaTek- que optimiza el rendimiento de forma automática y se adapta a las necesidades delusuario en tiempo real.

ART TV: la búsqueda de Noblex por convertir la tecnología en arte

Stuhldreher precisó que este display fue diseñado para aquellos usuarios que priorizan la estética sin resignar funcionalidad.

"El nuevo Art TV combina diseño minimalista, inteligencia artificial y alta definición. Su formato Frame Design con terminaciones woodframe y marco desmontable permite que el televisor se funda con el entorno como si fuera una obra enmarcada, elevando la decoración del ambiente", destaca el ejecutivo.

El modelo cuenta con una galería artística integrada de más de 50 obras precargadas, incluyendo piezas del Louvre, el Met y el Palace Museum, entre otros.

"El usuario también puede personalizar la experiencia subiendo sus propias imágenes o fotografías. Gracias al soporte Slim Fit, Art TV puede instalarse al ras de la pared, logrando una apariencia limpia y elegante", destaca.

Durante el evento, la compañía también mostró sus lineales de audio y barras de sonido. Fernando Villanueva, Gerente de Negocios Informática y Gaming se encargó de detallar cómo se mueve actualmente el mercado, detallar algunas tendencias y mostrar las nuevas notebooks, tabletas y all in one de la firma.

Las pantallas Noblex ART TV combinan diseño minimalista, inteligencia artificial y alta definición

Por último, Martín Novo, jefe de Producto Smartphones, detalló las principales ventajas de los smartphones que Noblex posee actualmente en el mercado (N52 y N62) y adelantó la llegada del Noblex B30 para las próximas semanas.

Disponibilidad

Noblex precisó que los nuevos lineales de Noblex se podrán adquirir en www.tiendanewsan.com.ar; en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre y en las principales cadenas de retail del país.