¿WeWork a la quiebra? nuevos rumores sugieren que la firma desaparecerá la semana próxima

Con un modelo que explotó durante la pandemia como el del coworking, la firma enfrentó desafíos en el último tiempo que la llevaron a su inminente fin

La desaparición de WeWork es inminente: tras el éxito de su modelo de negocio, la empresa insignia de los espacios de trabajo compartidos se derrumbó estrepitosamente en el último tiempo y su bancarrota habría llegado a un punto de no retorno.

Informes recientes de distintos medios indicaron que la empresa fundada en 2010 planea declararse oficialmente en quiebra a partir de la primera semana de noviembre.

En una declaración presentada el martes 31 de octubre, la compañía reveló que mantuvo conversaciones con sus acreedores para "mejorar su balance" y buscar una solución que le permitan sustentar su negocio y "racionalizar su huella inmobiliaria".

Sin embargo, según se dio a conocer, la firma habría firmado un acuerdo de indulgencia con sus acreedores el día anterior, con plazo de finalización dentro de siete días.

La compañía respaldada por el Grupo SoftBank enfrenta una enorme deuda y pérdidas significativas. De hecho, las acciones del proveedor e impulsor del término "coworking" cayeron un 32% en las operaciones extendidas de la última jornada luego de que el Wall Street Journal informara la noticia, mientras que, en lo que va del año, cayeron aproximadamente un 96%.

WeWork: las razones de derrumbe

Leonardo Valente, de la Comisión Directiva de la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA), asegura a iProUP que la caída de WeWork no tiene que ver con el cambio de modelo del trabajo, sino la finalización del tiempo que los stakeholders de la compañía le dieron para probar un modelo de negocio sostenible. Además, suma entre otras razones:

La sobrevaloración de la empresa , de su potencial y de su liderazgo, además de su mala prensa por los excesos cometidos en épocas de sobrada liquidez

Las startups, proyectos innovadores o divisiones específicas de compañías tradicionales ajustaron su esquema de costos como respuesta a la falta de liquidez y no pudieron acompañar la propuesta de WeWork

como respuesta a la falta de liquidez y no pudieron acompañar la propuesta de WeWork Los compromisos que se tomaron en base al crecimiento proyectado, que no están a la altura de los números inmobiliarios actuales, lo que precipita un ajuste inevitable

Adam Neumann, fundador y ex CEO de WeWork

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, remarca a iProUP que la caída de WeWork "es la crónica de una muerte anunciada". En su visión, la compañía se convirtió con el tiempo en una mezcla de conflictos de intereses de Neumann con su propia empresa:

Grandes pérdidas , que el año pasado se tradujeron en u$s2 por cada u$s1 que ingresaba a la compañía

, que el año pasado se tradujeron en u$s2 por cada u$s1 que ingresaba a la compañía La pandemia arrasó contra el negocio de alquiler de oficinas

Una estrategia de bajar precios y establecer contratos por un valor inferior de mercado para alquilar los edificios que compraba y ganar market share

"Lo que sucede es una mezcla de shock exógeno y desaciertos internos. Así es como una empresa que supo valer más de u$s20.000 millones apenas representa hoy un valor de recupero de u$s274 millones", asevera Neffa.

En la misma línea, Gonzalo Agüero, cofundador y CEO de Worknmates, resalta a iProUP que "la pregunta no es por qué va a pasar sino cuándo va a pasar". Para el ejecutivo, el tema no tiene mucha ciencia y compara la situación de WeWork con la de su competidor Regus, que no tiene problemas porque básicamente sus costos están más controlados.

"Sus oficinas son muy lindas, pero no extravagantes como las de WeWork, que paga por metro cuadrado un precio mucho más alto que la media para conseguir lugares más exclusivos y céntricos. Supo lograr una marca impresionante y una calidad en sus oficinas que nadie ofrece, pero en algún momento hay que pagarlo", añade.

Según Agüero explica, las firmas están buscando flexibilidad, porque muchas "ya no necesitan lugares para una gran cantidad de gente ni todos los días de la semana. Tampoco están dispuestas a pagar precios más caros para un espacio de mucha calidad, cuando existen opciones más económicas".

En ese sentido, el mismo David Tolley, director ejecutivo interino de WeWork, lamentó que "cada vez menos empresas, desde las maduras de gran capitalización hasta las emergentes, están dispuestas a firmar contratos de arrendamiento a largo plazo para espacios geográficamente fijos".

Además de un controvertido manejo de sus finanzas, WeWork también es víctima de la crisis del real estate comercial en EEUU

En la región, la situación es diferente. WeWork Global (EEUU) y WeWork Latinoamérica funcionan como entidades corporativas distintas que operan de manera independiente. "Ambas empresas comparten una visión común de proporcionar soluciones flexibles y dinámicaspara el entorno laboral, pero cada una tiene su propia estructura y operaciones específicas para atender las necesidades de sus respectivos mercados", afirman desde la filial local.

WeWork: la crisis del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario comercial en EEUU atraviesa una gran crisis a raíz del golpe de las tasas de interés más altas y la menor demanda de espacio de oficinas.

Un informe de Moody's Analytics pronostica que la tasa de vacancia del mercado seguirá en aumento durante el 2023 y el 2024, y probablemente supere su máximo histórico de 19,3% alcanzado por última vez durante la crisis de 1980.

Aunque este no es el motivo principal del derrumbe de WeWork, Agüero asegura que la compañía también se ve afectada por la caída del commercial real estate (bienes raíces comerciales) en EEUU: existen más de 1.000 millones de metros cuadrados de oficinas vacíos, lo que equivale a un edificio de 48.000 pisos.

Esto, añade, sucede porque esos inmuebles fueron devueltos a sus dueños cuando se reactivó la economía y quedaron vacíos: el 75% de las propiedades comerciales no son ocupadas cada mes. Este escenario tiene varias causas:

Crece el número de personas que trabaja bajo esquema híbrido

Gran parte de estos edificios están ubicados en grandes ciudades y existe una tendencia de "desurbanización" (migración a las afueras)

(migración a las afueras) Muchas empresas están desperdiciando sus recursos en el alquiler de oficinas que solo ocupan entre el 20 y el 25% de su nómina

En este contexto, Agüero remarca que Worknmates posee "una propuesta totalmente flexible en la que la compañía paga una suscripción mensual por cada empleado para que acceda ilimitadamente a cualquiera de los espacios que ofrecemos en el marketplace".

Si la firma requiere tener un espacio fijo, pero su staff solo concurre dos o tres veces por semana, contempla el alquiler sólo por esos días y el resto de la semana es ocupado por otra compañía.