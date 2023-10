Se viene el Día de la Madre: conocé las mejores promociones para regalar obsequios 'únicos'

Este domingo 15 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre. Conocé las mejores rebajas y descuentos para compras en está fecha especial

Este domingo 15 de octubre se celebra una de las fechas que reúne a millones de familias argentinas: el Día de la Madre.

Por esta razón, las plataformas fintech, los bancos tradicionales y los neobancos lanzaron promociones de todo tipo para agasajar a las madres en su día y poder aprovechar los mejores beneficios, que incluyen ofertas, promociones y descuentos.

Día de la Madre: conocé las mejores ofertas y descuentos

Los clientes de Banco Macro que compren sus regalos entre el 12 y el 14 de octubre podrán acceder a un ahorro del 20% y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings y comercios de indumentaria adheridos si pagan con Tarjetas de Crédito Macro desde MODO por APP Macro (tope de devolución de $8.000).

En gastronomía, el 14 y 15 de octubre, pagando con tarjetas de crédito Macro desde MODO vía app Macro se puede acceder a un ahorro del 30% con un tope de devolución de $10.000.

También, habrá beneficios en electro y tecnología. Desde el 12 hasta el 14 de octubre en IPoint, Xiaomi, Whirlpool Store y Kitchenaid Store será posible abonar en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro y Macro Selecta en productos seleccionados.

En tiendas de indumentaria online adheridas, entre el 1 y el 15 de octubre, se podrá acceder a un 20% de descuento abonando con Tarjetas de débito y crédito Macro desde MODO.

Conocé las mejores ofertas, promociones y descuentos para el Día de la Madre

Asimismo, todos los días en Macro Premia será posible comprar productos y experiencias con tarjetas de crédito Macro y abonarlas en hasta 12 cuotas sin interés.

También, existen diversos beneficios en supermercados adheridos: Carrefour, Changomas, Hiperchangomas, Yaguar, Makro, Supermercado Pronto, Cooperativa la Vencedora, Almacor y Cotagro.

Día de la Madre en Úala

Por su parte, la fintech Ualá ofrece promociones en locales como Farmacity, Get The Look y Simplicity: 30% de reintegro en todas las compras con QR, de lunes a viernes hasta el 29/12/2023.

El 13 habrá un 30% de reintegro en todas las compras realizadas con la tarjeta Mastercard de Ualá. En electrónica, la compra de MacStation cuenta con un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre. Otros destacados son:

Baires IT: 20% de descuento usando el código BAIRES20DDM y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 15/10/2023. Sin tope de reintegro

Multipoint : 20% de descuento usando el código MULTI20DDM y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 15/10/2023. Sin tope de reintegro

Smartlife: 10% de descuento usando el código UALICIDAD y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 30/09/2024. Sin tope de reintegro

Día de la Madre en Openbank

Para los que compran vía eCommerce, hasta el 15 de octubre, quiénes paguen con su tarjeta de débito Open Visa, accederán a un 25% de reintegro en la primera compra que realicen en todo el sitio de Mercado Libre, con un tope de $4000 por cliente.

Para los que prefieren las cuotas sin interés, gracias a su alianza con GOcuotas, los clientes de Openbank que busquen el mejor regalo para sus madres podrán acceder hasta 4 cuotas sin interés abonando con su tarjeta Open Visa en locales adheridos. Además, podrán obtener hasta un 50% de reintegro en la primera cuota de su primera compra.

Mercado Libre cuenta con reintegros que llegan hasta el 25%, al pagar con Openbank

Día de la Madre en MODO

Por su parte, MODO trajo promociones para que el momento de comprar sea simple y lleno de beneficios.

En compras realizadas de manera online, hasta el próximo 15 de octubre, los usuarios podrán aprovechar de un 20% de reintegro con la app en tiendas online adheridas a este beneficio como Rouge y Las Margaritas, entre otras.

Además, hasta el 15 octubre inclusive, en compras físicas en comercios adheridos en shoppings, la billetera de los descuentos ofrecerá todos los días un 20% de reintegro en cadenas como Ver, Portsaid, Juleriaque, XL y Arredo.

Día de la Madre en Banco Nación

El Banco Nación lanzó una promoción con beneficios exclusivos y descuentos que alcanzan el 30% en los comercios y centros de compras de la Argentina adheridos a las promo, utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, emitidas por el BNA.

Aplicará una reducción adicional del 20% en aquellos locales que acepten la opción MODO BNA+. La promoción, que estará vigente hasta al 15 de octubre inclusive, contempla los rubros indumentaria, calzado femenino, marroquinerías, ópticas librerías, perfumerías, joyerías y relojerías.

"Desde el Banco Nación, ofrecemos distintas propuestas comerciales conbeneficios exclusivos para todos los sectores económicos y llegamos con ofertaspara el Día de la Madre, que pueden llevar soluciones a las familias para que puedan pagar en cuotas fijas, sin interés y con condiciones especiales", destacó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.

El Banco Nación se sumó a los descuentos por el Día de la Madre

Día de la Madre en bancos

Por su parte, Banco del Sol, el banco digital de SANCOR SEGUROS, sumó promociones únicas para sus clientes en todo el país.

Del 12 al 15 de octubre, sus clientes dispondrán de un 20% de reintegro en locales adheridos de Cosme Teka, Lázaro, Paddle Watch, Parfumerie, Paruolo, Paula Cahen D´anvers, Shop Gallery, Style Store, Swatch y Teens World pagando con tarjeta de débito.

Por su parte, el Banco Supervielle ofrece desçuentos especiales en Indumentaria del 11 al 15 de este mes.En especial en:

Cartera General: hasta 45% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle d e débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle (Tope de reintegro: $8.000 por tarjeta)

e débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle (Tope de reintegro: $8.000 por tarjeta) Identité: hasta 50% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle de débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle (Tope de reintegro: $9.000 por tarjeta)

pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle (Tope de reintegro: $9.000 por tarjeta) Plan Sueldo: hasta 55% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle de débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle (Tope de reintegro: $10.000 por tarjeta)

Día de la madre en Bigbox

André Parisier, CEO de Bigbox, aseguró: "este año quisimos que las mamás tengan un diferencial en su día. Más allá del regalo, y de la experiencia que reciban, nos pareció muy emotivo que se guarden un video con un mensaje de sus seres queridos para siempre".

Y agregó: "Buscamos que el regalador pueda estar más cerca de su agasajado. Estamos seguros que es un antes y un después en la experiencia de apertura del regalo, con la que esperamos incrementar aún más la satisfacción en este caso de madres e hijos".

Algunas de las experiencias destacadas para las mamás son la Bigbox High Tea & Breakfast, con la posibilidad de degustar desayunos y tardes de té más exclusivas de la Argentina. La plataforma ofrece dicho servicio en hoteles de lujo como: Palacio Duhau, Casa Cavia, Sheraton o el Hotel Intercontinental.

Bigbox es una plataforma que permite hacer regalos únicos y de todo tipo vinculados, en su mayor parte, a una experiencia

Bigbox es una plataforma que permite hacer regalos únicos y de todo tipo vinculados, en su mayor parte, a una experiencia. Estos, que pueden ser distribuídos entre los propios usuarios, contienen una selección de opciones de experiencias, como:

Cenas en restaurantes

Viajes y turismo

Actividades de aventura

Tratamientos de spa

Experiencias de meditación

Te puede interesar ¿WhatsApp Plus o WhatsApp?: conocé las 6 principales diferencias entre aplicaciones

La particularidad fundamental de este tipo de presentes es que los destinatarios de un Bigbox pueden elegir la experiencia que más les guste y cambiar la inicial por la que fue otorgada.