Un día como hoy Twitter enfrentó una dura investigación

El 14 de diciembre de 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emite una citación dirigida a Twitter para que proporcionar información en cuanto a las cuentas registradas y asociados con WikiLeaks.

Esta sucede con motivo, ante las reacciones de los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks.

La citación a Twitter ocurre luego que el 28 de noviembre de 2010 fueron publicados por WikiLeaks y cinco de los periódicos más importantes: El País (España), Le Monde (Francia) Der Spiegel (Alemania), The Guardian (Reino Unido) y The New York Times (Estados Unidos) publicaron simultáneamente los primeros 220 de 251.287 cables confidencial filtrados.

Estas publicaciones no eran de alto secreto, las confidencias tienen fechas desde el 28 diciembre de 1966 a 28 febrero de 2010.

WikiLeaks anuncia que publicará la totalidad de los cables en fases a lo largo de varios meses.

El contenido de los cables diplomáticos incluyen numerosos comentarios libres y las revelaciones en relación con: las críticas y alabanzas sobre los países sede de varias embajadas estadounidenses.

Otros temas mencionados son las maniobras políticas en materia de cambio climático, discusión y resoluciones para poner fin a la tensión actual en el Oriente Medio, los esfuerzos y la resistencia hacia el desarme nuclear, las acciones en la guerra contra el terrorismo.

El 14 de diciembre de 1919, hace su debut "El Gato Felix" en la película "The Adventures of Felix".

El gato Félix, es un personaje animado de la era del cine mudo. Es un gato de pelaje negro, ojos blancos, y amplia sonrisa.

Félix es uno de los personajes animados más reconocibles del mundo y fue el primer personaje de animación en alcanzar un nivel de popularidad tal que su sola presencia atraía espectadores a ver su película.

Félix fue la primera imagen en ser transmitida por televisión cuando RCA, el cual eligió un muñeco hecho de papel maché del gato en 1928.

Felix fue un personaje mudo hasta que Steamboat Willie de Walt Disney hizo historia como la primera caricatura hablada con una banda sonora sincronizada.

A partir de 1954, a Félix se le otorga una apariencia más doméstica e inclinada más hacia los niños e introducen nuevos elementos como el "bolso mágico".

A partir de ese año, sus compañeros de serie fueron el Profesor siniestro; su inteligente sobrino Poindexter (con un IQ de 222); el asistente del Profesor, Rock Bottom; el malvado robot llamado Cilinder; y un pequeño y amigable esquimal llamado Vavoom.

La trama de Félix gira alrededor de los inútiles intentos de sus antagonistas por robar el bolso mágico de Félix