Un día como hoy nació el creador del primer lenguaje de programación

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 30 de agosto de 1907, nace en en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, John William Mauchly, fue el creador del primer lenguaje de programación y junto a John Presper Eckert creó el ENIAC, el primer ordenador electrónico de propósito general en América. (El primero fue el Z3 desarrollado por Konrad Zuse).

Mauchly y Presper también desarrollaron el EDVAC, el Binac y el UNIVAC, este último fue el "primer ordenador comercial hecho en los Estados Unidos".

Mauchly junto Presper empezaron la primera compañía de ordenadores, la Eckert-Mauchly Computer Corporation y fueron precursores en algunos conceptos fundamentales de los ordenadores, incluyendo el "programa almacenado", las subrutinas y los lenguajes de programación.

Mauchly creó el primer lenguaje de programación usado en un ordenador denominado "SHORT CODE". Este lenguaje fue precedido por el conceptual Plankalkul de Konrad Suze

Fue un miembro fundador y Presidente de la "Association for Computing Machinery" (ACM) y también ayudó a fundar la "Society of Industrial and Applied Mathematics" (SIAM).

Además...

El 30 de agosto de 1998, Google lanza su primer "Doodle" bautizado como "Burning Man".

El motivo del primer Doodle se debió a que sus fundadores, Larry y Sergey estuvieron `trasteando´ con su logotipo corporativo para confirmar su asistencia al festival Burning Man.

Se le llama Doodle a cada logotipo alternativo al oficial que aparece en la página principal del motor de búsqueda de Google, con la intención de celebrar eventos especiales tales como: grandes acontecimientos, festividades, efemérides sobre científicos, artistas, pioneros, etc.

El segundo Doodle, fue publicado casi dos años después, el 14 de julio de 2000. este fue para celebrar el "Día de la Toma de la Bastilla", Larry y Sergey encargaron al diseñador gráfico Dennis Hwang (actual webmaster de Google, pero en prácticas para entonces) la realización de un logotipo especial.

Este segundo doodle fue tan bien recibido por los usuarios que Dennis fue nombrado `doodler´ oficial.

Algunos sostienen que un 2º doodle (beta) apareció 2 meses después (el 29 de octubre de 1998); pero no es admitido por Google.

Desde entonces los Google Doodles han ido apareciendo con más regularidad, se han creado más de 1000 y suelen conmemorar lo que en Google consideran acontecimientos importantes (como su propio aniversario).