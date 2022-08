Mundial Qatar 2022: un matemático revela cómo llenar el álbum sin "gastar de más"

El coleccionable y los sobres de figuritas ya están en el país, pero llenarlo no es fácil ni barato. Cómo lograrlo sin recurrir a gastos con este truco

El álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 se volvió una obsesión para los argentinos desde que este fue lanzado.

Sin embargo, llenarlo resulta una tarea difícil por la escasez de sobres y álbumes que hay en el país, pero también por lo costoso que es. Un mátemático dice tener la respuesta.

El precio oficial del álbum en su versión de papel es de $750, mientras que la versión de tapa dura cuesta aproximadamente unos $3.000.

Respecto a las figuritas, que vienen en sobres de cinco unidades cada uno, se venden a precio mayorista de $113, aunque en kioscos se los consigue a $150.

Mundial Qatar 2022: cómo llenar el álbum

Especialistas sostienen que "lograr llenar un álbum no pasa por la cantidad que se compre".

Así lo piensa el argentino Federico Tiberti, Candidato doctoral en Ciencias Políticas, con especialización en Métodos Estadísticos, de la Universidad de Princetown.

El álbum del Mundial Qatar 2022 se volvió una obsesión para los argentinos y cuesta cerca de $750

Ante la pregunta sobre si es mejor o no comprar mucha cantidad de paquetes para conseguir las figuritas y llenar el álbum, Tiberti se moistró tajante al respecto: "No, de ninguna manera. Ni la forma más rápida ni mucho menos la más barata".

Citado por Clarín, Tiberti aseveró que "un economista me preguntó vía Twitter cuántos paquetes de figuritas serían necesarios para completar el álbum del Mundial y me puse a hacer cuentas a través de simulaciones"

De acuerdo al economista, quien decida coleccionar el álbum de Qatar 2022 por si solo, tendría que comprar 800 paquetes para tener el 10% de posibilidades de conseguirlo, pero esto supone un gasto económico bastante elevado.

Mundial Qatar 2022: cuánto cuesta llenar el álbum

Finalmente, Federico Tiberti señaló que luego de varias horas de razonamiento llegó a una manera de alcanzar el objetivo y la mejor forma es realizar la colección en pareja.

De esta manera para tener un 90% de probabilidad de llenar el álbum, se tendrían que comprar 745 paquetes y de esta manera se podría repartir el gasto y al mismo tiempo intercambian las figuras.

Además, entre más sea el grupo que se una al reto más fácil será porque la forma más rápida y eficaz de llenarlo es el intercambio.

"Fui más allá en mi búsqueda y apunté a alcanzar el 90% de chances de llenar el álbum, teniendo en cuenta que no existe un ciento por ciento dado que no hay certezas de que no te toquen figuritas repetidas", detalló

Y agregó: "Entonces voy a necesitar comprar 1.170 paquetes ($175.000) para poder llegar al objetivo. Estamos hablando de una inversión demasiado onerosa para una sola persona", asegura el matemático.