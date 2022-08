Un día como hoy se lanzó un canal de televisión que cambiaría la musica para siempre

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 01 de agosto de 1981, a las 12:01 am, MTV inicia transmisiones con las palabras de Jhon Lack "Damas y caballeros, rock and roll" y se mostraban las imágenes de la primera cuenta atrás del lanzamiento del transbordador espacial de Columbia y del lanzamiento del Apolo 11.

El primer vídeo transmitido por MTV fue del grupo inglés The Buggles, "Video killed the radio star" y el segundo vídeo mostrado fue el de Pat Benatar, "You better run".

MTV (inicialmente un acrónimo de Music Television) es una cadena estadounidense de televisión por cable, originalmente establecida por Warner-Amex Satellite Entertainment y desde 1985 forma parte de Viacom.

Hoy es todo un conglomerado de medios que opera Nickelodeon, VH1 y un paquete de cinco servicios digitales: MTV Jams, MTV Hits, VH1 Soul y VH1 Classic. MTV también tiene su propia emisión en español. En junio de 2004, MTV comenzó a publicar una revista en España.

Además ha impulsado la carrera de muchos artistas globales, es decir que hoy son reconocidos mundialmente, tales como Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Beyonce, Pink entre otros, debido a que MTV promociona y pasa sus videos musicales los cuales son vistos en todo el mundo de acuerdo al nivel del artista (si es un artista global o solo de un sector del mundo).

MTV cuenta con más de 71.600.000 suscriptores en Estados Unidos y llega a 301,2 millones de suscriptores en 82 países, tiene 9.105 afiliadas y emite 24 horas al día.

MTV se ha expandido internacionalmente: incluyendo MTV UK y USA, MTV Europa (1987), MTV Brasil (1990), MTV Japón (1992), MTV China (1995), MTV Asia (1995), MTV España (2000) y MTV Latinoamérica (1993).

Su mercado meta son jóvenes de 11 a 34 años, lo que cubre un grupo muy diverso. Con la popularidad de MTV vino la popularidad de la gente que salía en el canal, mejor conocidos como VJ o Videojockeys, que han llegado a poseer una posición muy poderosa.

Además...

El 01 de agosto de 1989, Microsoft lanza Microsoft Office para la Apple Macintosh, más tarde el 19 de noviembre de 1990 lanza una versión para Windows.

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X.

La primera versión de Microsoft Office contenía Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint.

Además, una versión Profesional de Office que incluía además Microsoft Access y Schedule Plus.

Con el tiempo, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente y de forma más estrecha con características compartidas, como un corrector ortográfico común, la integración de datos OLE y el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones.

Microsoft también posiciona Office como una plataforma de desarrollo para software de línea de negocios, bajo la marca de Office Business Applications.

Office lidera el mercado para software de gestión de oficinas con un 80% del mercado. Actualmente, su competencia viene por parte de las suite ofimáticas: OpenOffice.org, LibreOffice, Google Drive, iWork, IBM Lotus Symphony y Kingsoft de foxit.