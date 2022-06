¿Por qué aseveran que YouTube es el mejor lugar para aprender sobre gaming?

Seis de cada diez argentinos creen que la plataforma de videos online es el mejor sitio para instruirse sobre videojuegos. Los detalles de la investigación

La sección de gaming representa gran parte del crecimiento de YouTube como plataforma. Esta tendencia queda reflejada en los millones de visualizaciones relacionadas con la temática y es sustentada en la investigación especial realizada por YouTube Vibes.

El estudio profundiza sobre tendencias en desarrollo en Latinoamérica y revela que el 57% de las personas en la Argentina consideran que los videojuegos son una de las mejores formas de relajarse y desestresarse.

Si bien durante los últimos años, la plataforma de videos de Google se convirtió en un estadio de conciertos virtuales, pasarelas de moda de marcas icónicas, recreaciones de series exitosas y mucho más, los videojuegos fueron parte del mainstream desde hace décadas, y consolidaron su importante papel en la cultura.

Esto se refleja particularmente en quienes conforman la Generación Z (abarca a los nacidos entre 1997 y 2012): para el 72% de los jóvenes de entre 15 y 25 años los videojuegos son mejor formato de entretenimiento que las redes sociales y el streaming.

En este contexto, para el 64% de los argentinos YouTube es la plataforma con mejor información y secretos sobre sus videojuegos favoritos.

Las tendencias detectadas en esta entrega se pueden ver reflejadas en tres categorías principales:

Gen G: muestra que todos somos gamers, quien no lo es, lo será

Microdosis Oníricas: muestra la plataforma fantástica e inmersiva que se está construyendo a diario

Gamenomics: revela la diversidad de modelos de negocio que están revolucionando la economía

Datos que dejó la investigación sobre gaming

Las principales tendencias identificadas por la investigación

Vibe #1: GEN G

Para el 64% de las personas entrevistadas en la Argentina, YouTube es el mejor lugar para aprender sobre gaming. Esta tendencia permite ver que los gamers transformaron su hobbie en un estilo de vida y en una mentalidad. Algunos, incluso, consiguen monetizar esta pasión.

En este sentido, YouTube tiene un papel clave en este despertar el "Gen Gamer": a través de la plataforma las personas logran mostrar cómo es su inmersión en el universo de los videojuegos.

Por ejemplo, J Balvin compartió su experiencia al adentrarse al mundo de Fortnite con The Grefg y Robleis, mientras que el Kun Aguero compartió sus aventuras en el juego favorito de la pandemia Among Us. Ver contenidos relacionados a videojuegos potencia el sentido de comunidad, participación e identificación. Al contrario del clásico estereotipo del gamer, el Gen G habla de la capacidad de socialización que existe en los videojuegos.

En la primera mitad de 2021, YouTube vio más de 800.000 millones de vistas relacionadas con videojuegos, más de 90 millones de horas de transmisión en vivo y más de 250 millones de horas subidas. De esta forma, la Genética Gamer pasó del nicho al mainstream.

Por ejemplo, en enero del año pasado 76 creadores hispanohablantes se juntaron en un servidor compartido del juego Rust al que denominaron Egoland, y generaron miles de videos de cada día de interacción y supervivencia en el juego, más de 280 millones de vistas y momentos que pasaron a la historia.

Vibe #2: MICRODOSIS ONÍRICAS

El 39% de las personas encuestadas en la Argentina concuerdan que la estética de los videojuegos es más impresionante que la de las películas de cine.

De "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" hasta Roblox y las aventuras en Brookhaven, la imaginación fue cautivada por la idea de crear y habitar universos de ficción.

Con los videojuegos, las personas pasan de la ficción pasiva de las películas a la ficción activa del control y la silla gamer. En el cine, el espectador ve. En los videojuegos, el jugador es el protagonista. Para el 48% de los personas en la Argentina las experiencias y mundos que ofrecen los videojuegos resultan más interesantes que la realidad misma.

En la Argentina, la capacidad de adentrarse en mundos inimaginables dió lugar también a otro tipo de creadores, como los Vtubers o Virtual YouTubers. La diferencia principal con otros creadores es que son actores de voz usando avatares animados con tecnología de motion capture.

En diciembre del año pasado, Alec Molon hizo su Rewind Hispano y este recuento de lo más relevante del mundo digital contó con un cameo de Nimu, una de las VTubers más importante de la región que, a pesar de haber empezado a usar la plataforma hace tan solo dos años, ya tiene más de 1.4 millones de suscriptores.

Youtube es una gran plataforma para gamers

Vibe #3: GAMENOMICS

Esta tendencia se trata de un fenómeno que mueve millones de micropagos para adquirir servicios y bienes digitales: paisajes, escenarios, contenidos y todo lo que la fantasía permita comercializar.

Se calcula que para finales de 2026, las microtransacciones globales en el gaming alcanzarán los u$s106.000 millones. Por eso, algunas marcas están diseñando nuevos modelos de negocio que van más allá de los universos que crean los videojuegos.

El 43% de los gamers en la Argentina piensa que los videojuegos están revolucionando la economía. El gaming genera modelos de negocio a través del arte, la publicidad, las celebridades, los eventos y el streaming. Y es aquí donde entra YouTube. Hay una economía que florece alrededor de la monetización de los contenidos en stream, a través de suscripciones, análisis de la audiencia, influencers, product placement y anuncios.

De esta forma, los videojuegos dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en espacios de creatividad, donde cualquiera puede ser un gamer al explorar la infinidad de contenido que puede producirse a partir de ellos y generar sus propios negocios