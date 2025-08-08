Más de una década después del anuncio de Prime Air, Amazon recibe el respaldo normativo que puede impulsar su proyecto de entregas con drones

El gobierno de los Estados Unidos presentó una propuesta regulatoria para facilitar el uso de drones en operaciones que se desarrollan más allá de la línea visual del piloto.

Esta iniciativa representa un avance clave para empresas como Amazon, que buscan entregar paquetes directamente en los hogares mediante vehículos aéreos no tripulados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió un período de consulta pública de 60 días para recibir comentarios sobre la norma conocida como BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).

La propuesta, anunciada el 5 de agosto por el secretario de Transporte, Sean Duffy, elimina la necesidad de que las compañías soliciten permisos individuales para cada vuelo fuera del campo visual.

De ser aprobada, permitirá operar drones a una altura máxima de 400 pies (121 metros), bajo estrictos protocolos que garanticen la seguridad en el espacio aéreo.

El cambio normativo llega más de diez años después de que Jeff Bezos presentara "Prime Air", el servicio de entrega con drones de Amazon, que prometía llevar productos en media hora luego de la compra.

Vuelo de drones: claves de la nueva norma

La modificación también llega en respuesta a reclamos del sector que se quejan de la lentitud del actual sistema de autorizaciones, que limita el crecimiento comercial y la innovación de las empresas del sector.

De avanzar con el nuevo marco, la FAA exigirá que los drones incorporen software para evitar colisiones y establecerá un límite máximo de peso de unos 600 gramos para cada carga.

No obstante, también se determinan restricciones estrictas para vuelos sobre zonas pobladas y establece consultas permanentes con el Departamento de Seguridad Nacional para prevenir riesgos de terrorismo o espionaje.

Además, los operadores deberán certificar su capacitación y superar controles de antecedentes para participar en el sistema BVLOS.

Duffy explicó que la intención es posicionar a los Estados Unidos como líder en tecnología de entregas automatizadas y frenar el avance de china en esta industria.

EE.UU. impulsa una nueva norma para delivery con drones que favorece a Amazon

"Desde drones que entregan medicamentos hasta aeronaves no tripuladas que supervisan cultivos, esta tecnología cambiará nuestra forma de interactuar con el mundo", añadió Duffy.

Amazon y otros actores del sector logístico respaldaron la iniciativa y anticiparon mejoras en la entrega y logística.

El equipo de políticas públicas de Amazon, que actualmente cuenta con una de las 657 exenciones aprobadas para vuelos BVLOS, celebró la propuesta en X.

Bryan Bedford, administrador de la FAA, pronosticó que la regulación BVLOS abrirá oportunidades comerciales, agrícolas, recreativas y de emergencia, con beneficios económicos y sociales.

Michael Robbins, presidente de la Asociación para Sistemas no Tripulados, calificó la norma como "un paso crítico hacia la transformación de los servicios comerciales y la seguridad pública".