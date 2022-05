YouTube se posicionó como uno de los principales buscadores con vídeos de toda índole, desde virales graciosos de pocos segundos, hasta producciones musicales populares.

En esta última categoría entran algunos temas de importantes cantautores como Luis Fonsi con "Despacito", Wiz Khalifa con "See You Again" o Justin Bieber con "Baby".

Recordado también es el caso de Gangam Style del grupo coreano SPY, primer video en alcanzar los 1.000 millones de reproducciones en 2012.

Ahora, diez años después, una nueva canción, también oriunda de Corea del Sur, acaba de superar a esta última.

YouTube: video alcanza las 10.000 M de reproducciones por primera vez

Se trata de la canción infantil Baby Shark del grupo Pinkfong, el cual acaba de coronarse como el video más visto de YouTube en la historia de la plataforma, siendo el primero en superar las 10.000 millones de reproducciones.