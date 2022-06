Qué es "Fake You", la aplicación que está haciendo furor en WhatsApp y otras redes sociales

Alterar la voz para que quede prácticamente irreconocible es algo que se hace desde hace mucho tiempo y hay varias apps como Fake You para lograrlo

Fake You se trata de una web en la que podamos escribir un texto y dejar que se transforme en un audio con una voz de algún personaje famoso.

Fake You, un burlón juego de palabras en inglés que al español podríamos traducir como "falsificate", es una aplicación web que se ha convertido en uno de los virales del mes.

En fakeyou.com tienen varios personajes en diferentes idiomas. En español cuenta con casi 30, y entre ellos estána Bob Esponja, Bart Simpson, Coscu, Frieza, Vegeta y muchos otros.

La tecnología para clonar voces que utilizan está basada en el trabajo de la comunidad de colaboradores. Llevan mucho tiempo haciendo esto. FakeYou.com se conocía anteriormente como vo.codes, pero se le cambió el nombre para reflejar mejor su propósito y dirección.

Podés hacerte pasar por Homero Simpson

Para usarlo sólo tenes que escribir el texto en la caja inferior de la web y pulsar en el botón Hablar, siempre después de haber elegido el modelo de voz deseado. El acento está indicado también en la caja de selección, por lo que es importante probarlo para que el efecto sea el deseado.

Una vez creado el archivo, podemos bajarlo en formato WAV, listo para que lo enviemos a las redes de mensajería, redes sociales o allí donde deseemos hacer la broma.

El archivo puede también usarse en vídeos para realizar montajes, algo cada vez más visto en redes como TikTok o Instagram, como indicó TribunaHacker.

Cómo funciona Fake You

Para poder jugar con Mariano Closs o con Javier Milei o alguna de las otras voces de la plataforma y compartirlo con tus amigas, incluirlo en videos o iniciar una revolución del caos y las noticias falsas, simplemente tenés que entrar en la web de FakeYou, donde encontrarás un menú desplegable para elegir la categoría / idioma de la voz que querés utilizar, seleccionar alguna de las 1639 voces que tiene la plataforma y después escribir el texto que querés que diga.

En la categoría "español" hay más de 60 voces para elegir, incluyendo a Mariano Closs y versiones hispanas de Homero y Bart Simpson, Sonic y Darth Vader, entre otros.

En el cuadro de texto hay que escribir aquello que deseamos que diga en voz alta el personaje elegido, después tocar en el botón "Hablar" y esperar que la página haga su trabajo.

Es tan facil como seleccionar el idioma, la voz, y escribir el texto

El resultado final puede ser reproducido y también compartido en otra apps.

Puede ser complicado usarlo ahora

El tráfico en el sitio web fue muy alto en las últimas semanas y la plataforma ha colapsado. En ocasiones al tocar el botón "Hablar", el sistema carga y luego arroja un error, sin entregar el audio solicitado, indicó TN Tecno.

Clonar voces con FakeYou: Deepfake casero

La web de FakeYou en español no está muy bien lograda que digamos, pero es intuitiva y también tiene otras funciones. En caso de que quieras clonar otras voces, como la tuya o la de alguna amiga, o tal vez la de otra persona con cuya voz quieras jugar, podés ir a la sección ‘Clone my Voice’ donde luego de completar algunos datos como tu email, opcionalmente tu usuaria de discord, de quién es la voz que querés clonar y otros datos relevantes de lo que harás con esta tecnología que permite crear voces falsas mediante deep learning y algoritmos, para luego darle a "clone my voice" y comenzar con el proceso.