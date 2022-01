Nostalgia: esta película de Almodóvar tendrá su espacio como serie en Apple TV+

Pedro Almodóvar, reconocido director y guionista español, tendrá su propia serie en Apple TV+ con la remake de una de sus mejores películas

'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la película que impulsó definitivamente la carrera de Pedro Almodóvar a finales de los años 80, tendrá su serie de televisión de la mano de Apple TV+, según ha anunciado en exclusiva The Hollywood Reporter. La plataforma de vídeo bajo demanda se ha hecho con los derechos para llevar la cinta a la pequeña pantalla. Un salto que ya prepara de la mano del director manchego, que ejercerá de productor ejecutivo de esta adaptación televisiva con El Deseo. De este modo, Almodóvar da el salto al streaming y se embarca en su primer proyecto televisivo con esta modalidad.

El proyecto, que será rodado en una mezcla de inglés y español, contará con la actriz Gina Rodriguez (conocida por su papel en 'Jane the Virgin') para interpretar el papel de Pepa, que en su día protagonizó Carmen Maura. De hecho, Rodríguez será también productora ejecutiva junto a Molly Breeskin (I Can and I Will Productions), así como Eugenio Derbez y Ben Odell (3Pas Studios).

Gina Rodriguez, posible estrella de Mujeres al borde de un ataque de nervios

El inicio de su carrera

'Mujeres al borde de un ataque de nervios,', estrenada en 1988, fue la octava película del afamado director y la primera que fue nominada tanto a los premios Goya (donde se llevó los premios a Mejor Película y Mejor Guion) como a los Oscar. Aunque ese año no pudo hacerse con la estatuilla dorada en Hollywood, si lo hizo años después con ‘Todo sobre mi madre’. La noticia de esta adaptación televisiva llega mientras el manchego prepara su próxima película 'Manual para mujeres de la limpieza', protagonizada por Cate Blanchet y que será su primer largometraje rodado en inglés. Además, Almodóvar está trabajando junto a Penélope Cruz en la docuserie para Paramount+ ‘Not a bride’ sobre los matrimonios forzosos que sufren millones de niñas en todo el mundo.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la mítica película de Almodóvar es versionada, ya que entre 2010 y 2011 se adaptó como musical en Broadway, indicó El Confidencial.