Los favoritos de Bill Gates: estos son sus cinco libros preferidos y recomendados de 2021

El creador de Microsoft recomendó sus selección de los mejores libros para leer o regalar en épocas navideñas . Conoce cuales son

Bill Gates, cofundador de Microsoft, escribe de forma recurrente en su blog denominando y, desde hace años, se muestra reticente a leer libros que sean de ficción. Sin embargo, este año los incluyó dentro de su emblemática lista de recomendados.

Gates ha dejado a un lado su labor de concienciación sobre la lucha contra el coronavirus y el cambio climático para dar a conocer los cinco libros que más le han gustado de este año.

Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, escrito Jeff Hawkins (Mil cerebros: una nueva teoría de la inteligencia), Es un libro perfecto para los interesados en aprender más sobre lo que se necesita para crear una verdadera IA.

Hawkins puede ser mejor conocido como el co-inventor de PalmPilot, pero ha pasado décadas pensando en las conexiones entre la neurociencia y el aprendizaje automático, y no hay mejor introducción a su pensamiento que este libro.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, de Walter Isaacson (El descifrador de códigos: Jennifer Doudna, edición genética y el futuro de la raza humana). Bill Gates explica que aprendió mucho de este libro completo y accesible sobre su descubrimiento por la bioquímica ganadora del Premio Nobel Jennifer Doudna y sus colegas. Isaacson hace un buen trabajo al destacar las cuestiones éticas más importantes en torno a la edición de genes.

Klara and the Sun, de Kazuo Ishiguro (Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro). Es una buena historia de robots sobre un amigo artificial de una niña enferma. Aunque tiene lugar en un futuro distópico, los robots no son una fuerza para el mal.

En cambio, sirven como compañeros para hacer compañía a las personas. "Este libro me hizo pensar en cómo sería la vida con robots súper inteligentes y si trataremos este tipo de máquinas como piezas de tecnología o como algo más", comento

Hamnet, de Maggie O'Farrell. Bill Gates asegura que esta novela es conmovedora sobre cómo la vida de Shakespeare pudo haber influido en la escritura de una de sus obras más famosas, O'Farrell.

En el libro se contruye su historia sobre dos hechos que se sabe que son ciertos sobre El Bardo: su hijo Hamnet murió a la edad de 11 años, y un par de años después, Shakespeare escribió la tragedia de Hamlet.

"Disfruté especialmente leyendo sobre su esposa, Anne, a quien imaginan aquí como una figura casi sobrenatural", comenta.

Proyecto Ave María, de Andy Weir. La última novela del autor de The Martian es una historia loca sobre un profesor de ciencias de secundaria que se despierta en un sistema estelar diferente sin recordar cómo llegó allí.

El resto de la historia trata sobre cómo usa la ciencia y la ingeniería para salvar el día. "Es una lectura divertida y terminé todo en un fin de semana", dice Gates.