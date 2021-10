¿Qué plataformas se vieron beneficiadas por la masiva caída de Facebook, WhatsApp e Instagram?

Según un informe de QSocialNow, usuarios de Twitter manifestaron incertidumbre ante el desconocimiento de las causas y Netflix apareció como la sorpresa

Ante la caída internacional de Facebook, Instagram y Whatsapp, las conversaciones sociales estallaron en una red social en particular que evadió la desgracia: Twitter.

Según un informe de QSocialNow, compañía de Big Data e Inteligencia Artificial, a partir del relevamiento de más de 45.000 publicaciones con un alcance de 107 millones de impresiones potenciales, la plataforma del pajaro azul se vio ampliamente beneficiada.

Del mismo, se desprende que los Estados Unidos (7%), Brasil (6,6%) y México (3%) generaron los mayores volúmenes de publicaciones al respecto, seguidos por la Argentina (2,8%), España (2%) y Colombia (1,6%).

En esta linea, la negatividad fue del 18% asociada a la tristeza que produjo la falta de funcionamiento, la positividad en torno al tema llegó al 14%, liderada por los memes vinculados, mientras que la neutralidad representó el 67,3%.

Asimismo, el hashtag más mencionado es #facebookdown que contiene las palabras clave: Whatsapp, Twitter e Instagram.

¿lo puedes dejar en paz? se acaba de enterar que Facebook está fallando después de maldecir su celular en 10 idiomas y 4 lenguas muertas #facebookdown pic.twitter.com/NtAVIVRVI0 — Ivan_Stauber1208 (@UOtaku1208) October 4, 2021

Incertidumbre ante el desconocimiento de causas

En todos los casos se prioriza la emoción de "tristeza" y la preocupación por temas laborales. La primera responde a los reiterados emojis de llanto que promueven los usuarios, afectados principalmente por la ausencia de Whatsapp.

Entre las conversaciones se destaca la incertidumbre y el desconocimiento de las causas; el aburrimiento y la falta de comunicación con personas que "no están" en otras redes sociales.

Se dan cuenta de lo aburrido que es la vida sin las redes sociales? pic.twitter.com/VgTbKouqrs — •Tweetsrockstar• (@Tweetsrockstar_) October 4, 2021

A su vez, las referencias a "trabajo" aluden a los inconvenientes que provoca la falta de Whatsapp en comunicaciones laborales y estudiantiles. En cambio, con Instagram ocurre lo contrario: los usuarios afirman "poder retomar sus pendientes" sin la distracción que les ocasiona.

¿A alguien más le está fallando WhatsApp, Facebook, Instagram, la universidad, el trabajo, la vida amorosa, la estabilidad emocional o solo a mí? — backyardigans con frases bien locas (@BackyardigansTW) October 4, 2021

Telegram y Twitter, las redes beneficiadas

En línea con esto, se observa que "Telegram" -mencionada en el 9% del volumen total- es promovida por algunos usuarios como "el plan B". Incluso, algunos aseguran que es la oportunidad para "descubrir que es mucho mejor que Whatsapp".

Por su parte, Twitter es mencionada en el 38% de las publicaciones, en mayor medida junto a "memes" que burlan la caída del resto de las redes exceptuándola y caracterizándose como "lo mejor que le pasó a Internet".

This is Epic ???? pic.twitter.com/VVHjZRXRt4 — A H M E D (@AhmedViews_) October 4, 2021

Nosotros llegando a Twitter para comprobar si Instagram y Whatsapp se han caído#instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/X06oPeYGyA — BlackBerry (@vinicixsmdt) October 4, 2021

Whatsapp, Insta y Facebook se han caído pero siempre podremos usar pic.twitter.com/wlzKskiAtM — ???????????????????? ???? (@Zeldu_) October 4, 2021

Los únicos sobrevivientes en Apocalipsis virtual twitter y Telegram pic.twitter.com/RTaUUS355B — Camiᴴ☸︎ (@MedicinePoetic) October 4, 2021

Netflix, entre los influenciadores con más engagement

Entre los influenciadores con mayor engagement destacan usuarios de menor alcance que logran viralidad a través de memes e imágenes en tono de burla, a los que se suma la cuenta oficial de Netflix (el más retuiteado), con un meme basado en la mediatica serie Squid Game.

Por otro lado, entre los influencers de mayor alcance obtiene protagonismo un portal de noticias de India, que recupera una conversación entre la cuenta oficial de Twitter saludando a los usuarios, a lo que responde la cuenta oficial de WhatsApp.

El humor, los memes y la ironía en Twitter fomentan la positividad y se repiten frases como: "reír para no llorar", ¿también reiniciaste tu teléfono?" o "la vida es lo que está afuera de las pantallas", entre otras.

Pedido de disculpas

Ante lo sucedido, tanto desde Facebook como desde Instagram, tuitearon en sus cuentas oficiales, y en ambos tuits afirmaron que están trabajando para re establecer el servicio a la brevedad.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Asimismo, a las apariciones por Twitter se sumó la de WhatsApp, que desde su cuenta oficial en la red de pajarito señaló que están trabajando para solucionar este problema y que irán tuiteando las novedades.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Lunes negro

El día empezó con el pie izquierdo para Facebook: bien temprano se publicó una extensa entrevista con Frances Haugen, una ex empleada de la compañía que reveló datos e información controversial sobre la empresa.

Lejos del romanticismo de la meca de los informáticos, la realidad parece distar de lo sucede dentro de la empresa más famosa del planeta. "Es sustancialmente peor en que todo lo que había visto antes en otras plataformas", cuenta Haugen.

Esta declaración es parte de una investigación interna de Facebook que realizó The Wall Street Journal en el que mostraba cómo la empresa sabe perfectamente que sus redes sociales son tóxicas para las mujeres adolescentes, algo que Facebook niega en público.

Frances Haugen fue la encargada de filtrar esta información.

Ahora, la denunciante de Facebook dice que la compañía incentiva el "contenido que enfada, polarizante y divisivo".

Pero no es la primera que habla sobre esto. El CEO de Apple, Tim Cooke, comentó que estas redes priorizan "las teorías conspirativas y la incitación a la violencia" porque son temas que hacen participar a más personas en esas conversaciones.

De este modo, las empresas que gestionan estas plataformas sociales tienen la oportunidad de recopilar más información personal de la ciudadanía y así tienen más datos para vender.

Haugen reveló que en Facebook vio conflictos de interés entre "lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook". Y aseguró que compañía optó siempre por optimizar sus propios intereses, que es ganar más dinero.

Por otro lado, afirmó que estudios internos muestran que la empresa "está mintiendo al público acerca de los avances significativos contra el odio, la violencia y la desinformación".

Uno de los estudios de Facebook realizado este año y cuya información es revelada por Haugen, concluye que se estima que la empresa consiguió atajar el odio en las plataformas solamente entre un 3 y un 5% de lo que hay en total.

"La versión de Facebook que existe hoy en día puede fragmentar nuestras sociedades y causa violencia étnica en todo el mundo", aseveró Haugen.

Y recordó la limpieza étnica que tuvo lugar en Myanmar en 2018, cuando los militares usaron Facebook para presentar su genocidio y fomentar el discurso de odio hacia la minoría étnica rohinyá.

Facebook, ¿un fomentador de la desinformación?

Uno de los graves problemas que Haugen ve es que, como usuarios, se tiene el teléfono en las manos y acceder a información de un modo constante, a través de lo que Facebook nos muestra en nuestro 'Feed'. Y ahí entran en juego los famosos algoritmos que deciden qué se muestra y qué no.

"Tenés tu teléfono. Podes ver 100 piezas de contenido si te sentás y te desplazás durante solo cinco minutos. Facebook tiene miles de opciones que podría mostrarte. El algoritmo elige entre esas opciones basándose en el tipo de contenido con el que más has interactuado en el pasado". Al mismo tiempo, los estudios de Facebook internos saben que el contenido que incita al odio, que es divisivo, que es polarizante, produce mayores reacciones", explica.

Para la ex directiva, mientras solo se prioriza el contenido con más reacciones que, a su vez suele ser el que propaga informaciones que provocan la ira de los lectores, los usuarios seguirán recibiendo cada vez más información de este estilo. Y para Facebook da igual que sea cierta o falsa la información. El algoritmo no prioriza este aspecto y Haugen precisa que, desde 2018, este aspecto está más marcado.

"Facebook gana más dinero cuando se consume más contenido. La gente se involucra más con cosas que provocan una reacción emocional. Y a cuanta más rabia se les expone, más interactúan y más consumen", completó.