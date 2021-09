Revelan cuáles son los elevados sueldos que pagan los unicornios argentinos: de $250.000 para arriba

Estas compañías lideran las búsquedas laborales. Conocé que es necesario para poder ser parte de ellas y acceder a salarios por demás tentadores

Con el ingreso de Ualá y TiendaNube a la categoría de unicornios, en la Argentina ya son 11 las compañías que forman parte de este selecto grupo. Selecto porque son organizaciones millonarias, pero también porque son la que están marcando el terreno de qué tipo de colaboradores necesitan las empresas de la economía 4.0.

Por empezar, es bueno conocer qué puestos son los más buscados por estas firmas: Head of Investor Relations, Consolidation & SEC Reporting Manager, Head of FP&A, Marketing Operations Manager, Fintech Strategy Manager, Business Intelligence Manager, Partnerships Manager, Sales Operations Manager, Online Marketing / Manager, Growth Manager, User Experience Manager, Client Solutions Manager, Digital Analytics Manager y Head of Revenue Management.

Ahora, si hacemos foco en lo que están pagando estas empresas, los números claramente las vuelven muy atractivas:

Roles de Especialistas : entre $250.000 y $350.000 + bono

: entre $250.000 y $350.000 + bono Roles de Manager : entre $350.000 y $550.000 + bono

: entre $350.000 y $550.000 + bono Roles de Senior Manager : entre $550.000 y $800.000 + bono + LTI (Long-term Incentive Plan)

: entre $550.000 y $800.000 + bono + LTI (Long-term Incentive Plan) Roles de Directores: más de $800.000 + bono + LTI

En este punto, Mauro Lestrange, managing partner en DNA Group, señala que "un plan de incentivos a largo plazo es un tipo de compensación ejecutiva que generalmente se presenta en forma de acciones de rendimiento o acciones equivalentes de la empresa. Algunas compañías cuyos directores o gerentes prestan servicios a nivel regional o global, les permiten tener un beneficio a definir por la compañía (solo para ciertas posiciones claves) con un split de salario dolarizado y el resto en pesos en la Argentina".

Ualá, uno de los nuevos unicornios argentinos.

Talentos: el valor agregado

Lestrange es claro al poner al talento en el centro de la vida de un unicornio. ¿Por qué? Es que el éxito de una Initial Public Offering (IPO) y la prosperidad futura de la empresa depende en parte de los profesionales que integran el equipo.

"El crecimiento del equipo corporativo ayuda sustancialmente a guiar a la empresa a través de una IPO exitosa. La estructura organizacional generalmente incluye un CEO y un CFO como piezas claves en esta instancia. Otros ejecutivos que pueden ser útiles según la industria son un director de riesgos (CRO), un director de tecnología (CTO) y un director de operaciones (COO)", detalla Lestrange.

Adicionalmente a estos roles, dependiendo las estructuras, pueden contar con un abogado general, un director de HR (CHRO) y un responsable de relaciones con los inversores (Head of Investor Relations).

Ahora bien, no da lo mismo la formación de estos talentos. Hoy cada día el mercado es más exigente: no solo deben tener conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas.

"Las habilidades de comportamiento son igual de importantes. Tienen que ser capaces de colaborar con personas que tengan menos conocimientos técnicos y necesiten más explicaciones", indican desde PageGroup.

TiendaNube, una de las firmas con búsquedas abiertas.

En este sentido, desde la consultora aseguran que se les pide: ser cooperativos al trabajar en equipo, contar con herramientas de gestión de personas, tener liderazgo comercial (tienen que saber sobre el negocio y su rol en el mercado local, regional y global) y poseer habilidades de mentalidad ágil, para estar abiertos a la adaptación y aprendizajes continuos.

Es cierto que estas organizaciones no paran de crecer y, por lo tanto, tienen búsquedas abiertas todo el tiempo. Sin embargo, esto tiene dos caras, como la moneda: por un lado generan empleo, pero les cuesta dar con ese talento que necesitan.

Por ejemplo, en la Encuesta Global de Escasez de Talento de ManpowerGroup, en 2019 el 50% de los empleadores locales expresaban dificultades para contratar colaboradores para sus compañías. En la actualidad, ese número creció hasta el 72%. Y, justamente, lo más difícil de hallar son aquellos trabajadores que combinen equilibradamente lo técnico con las soft skills, como: responsabilidad, confianza, disciplina, toma de iniciativa, liderazgo y pensamiento crítico.