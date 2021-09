¿Querés trabajar en Mercado Libre?: así es su nuevo bootcamp en el que te entrena gratis y te contrata

Mercado Libre, en asociación con Alkemy, lanzaron un bootcamp pensado que todas las personas que desean entrar a trabajar al unicornio

La pandemia del coronavirus arrasó con muchas industrias como la hotelera, gastronómica y automotriz. Sin embargo, la industria IT se vio potenciada en ese período y creció a pasos agigantados en medio de la crisis sanitaria.

Asimismo, días atrás se conoció una radiografía de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en la que muestra que:

El 64% de los colaboradores tienen entre 25 y 40 años

El 45% trabaja en el interior del país

El 65% posee estudios universitarios (completos, incompletos o en curso)

El 30% son mujeres

Pero como si fuera poco, es uno de los rubros con mejores sueldos en el país, donde el 80% tiene salarios de entre 80 y 250 mil pesos por mes. No obstante, según los datos de la radiografía de CESSI, en el último año quedaron unos 15 mil puestos sin cubrir.

Los Bootcamps

Una de las posibles soluciones a esta falta de personal capacitado son los denominados bootcamps, una tendencia que no para de crecer y busca formar rápidamente a los aspirantes de los puestos de la industria IT.

Entendiendo esta demanda constante de profesionales, Mercado Libre, en asociación con Alkemy, lanzaron un Bootcamp pensado que todas las personas que desean trabajar en el unicornio.

Mercado Libre incorporó más de 4000 profesionales en IT.

En una charla exclusiva con iProUP, Federico Repetto, CEO de Alkemy, comenta: "Es un programa intensivo de aceleración de habilidades para colaboradores que se incorporan a los equipos de tecnología de Mercado Libre".

El objetivo del programa de inducción es maximizar el potencial de todas aquellas personas que buscan desarrollarse, nivelar conocimientos técnicos y reducir la curva de aprendizaje que los nuevos desarrolladores de software necesitan para sumarse al unicornio tecnológico y comenzar a aportar desde el primer día en proyectos altamente desafiantes.

"En un momento de crecimiento exponencial de Mercado Libre, en la que a nivel regional este año sumará 16.000 personas, de las cuales ya incorporó más de 4.000 profesionales en IT , sumado a un contexto de escasez de talento en el mercado, el bootcamp es una estrategia de crecimiento sustentable", señala el CEO.

"Buscamos asegurar una experiencia de onboarding escalable, memorable y efectiva, acompañando a todos los nuevos colaboradores para que ganen productividad, multiplicando cultura y sosteniendo el entusiasmo de los equipos", agrega.

Pero además, a través de esta experiencia los participantes generan un grupo de pertenencia con quienes aprenden el stack tecnológico y la cultura de la organización. "Es una oportunidad de networking con colegas de todo LATAM", suma el CEO.

Sobre el Bootcamp

En sintonía con Repetto, Luis Kahrs, Knowledge Management IT Manager de Mercado Libre, comenta a iProUP que los programas que vienen desarrollando tienen una duración de 2 meses, con dedicación full time por parte de los participantes.

"El tiempo del entrenamiento se diseña en base a los objetivos de aprendizaje que se esperan alcanzar teniendo en cuenta las habilidades mínimas que requiere cada rol en IT al momento de ingresar", agrega Kahrs.

Asimismo, la experiencia involucra clases grabadas y también "en vivo", actividades individuales y grupales, desafíos, demos y un proyecto integrador final. Con el fin de nivelar conocimientos, incorporar nuevos, trabajar colaborativamente, aprender con otros mediante un enfoque práctico y que refleje la realidad laboral. Los contenidos son co-diseñados y las clases co-facilitadas por profesores de Alkemy y referentes del uniconio.

Por otro lado, se debe destacar que todo el IT Bootcamp sucede de manera virtual y los estudiantes hacen seguimiento de los contenidos y actividades propuestas mediante la plataforma de entrenamiento de Alkemy.

Se puede tener hasta 3 años de experiencia laboral en roles de programación.

Tanto los participantes como sus futuros líderes y administradores pueden visualizar el progreso del programa, feedback y puntos de mejora con los Alkymetrics, un dashboard interactivo que refleja las métricas de performance vs el "Job Ready" (habilidades necesarias para estar "listos para trabajar").

"Es importante tener en cuenta que las personas que ingresan en el IT Bootcamp atraviesan un proceso de selección para ser empleados de Mercado Libre, y que el programa forma parte de la inducción, no se trata de un curso o de un filtro de ingreso sino de una preparación intensiva y profunda. Por ello el Bootcamp no tiene costo y no se permite que cursen personas externas a la empresa", agrega.

Asimismo, para aplicar al IT Bootcamp se debe buscar la vacante publicada en la página de Oportunidades Laborales de Mercado Libre.

Una vez ahí, aparecerá el nombre del rol de interés, la locación y referencia al programa de Bootcamp, por ejemplo "Desarrolladora / Desarrollador de Software Mobile para IT Bootcamp".

¿Qué se necesita?

Los requisitos académicos son ser estudiante avanzado o graduado de: tecnicaturas, cursos de programación o carreras de grado tales como Ingeniería en Informática, Ciencias de la Computación o carreras afines (no excluyente! Podés ser autodidacta).

No hace falta tener experiencia laboral, y cómo máximo se puede tener hasta 3 años de experiencia laboral en roles de programación.

"Los conocimientos generales que representan un filtro vía exámenes de ingreso son: Manejar los conocimientos básicos teóricos de programación y estructuras de datos (variable, función, if, bucle, operadores) y conocimientos específicos del rol (Ejemplo: Swift para iOS y Kotlin para Android)", señal Kahrs.

En lo que respecta a la falta de personal calificado que sufre el sector, ambos ejecutivos creen que el diseño de programas de aceleración para perfiles Junior acorta los gaps técnicos que identificamos en el mercado y permite construir equipos más diversos.

"Sin embargo, la demanda de personal calificado sigue creciendo en la región por lo que los esfuerzos para atraer talento a carreras tecnológicas es el primer paso para seguir construyendo", apunta Repetto.

"La oferta educativa en carreras tradicionales combinado con alternativas de cursos y carreras cortas, es también una estrategia que debe seguir creciendo con acciones de gobierno como privadas. La educación en línea abrirá oportunidades para aquellas personas que antes sólo podían formarse en estas carreras si lo hacían de manera presencial", concluye Kahrs.