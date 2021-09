Twitter lanza sus grupos "a lo Facebook": así funcionarán las Comunidades de la red social del pajarito

Twitter, la red de microblogging más famosa del mundo, redobla su apuesta por lanzar actualizaciones acordes a las necesidades de sus usuarios, desde los "Espacios" hasta los ya desaparecidos "Fleets".

Ahora, la empresa anunció la creación de la función "Comunidades", un espacio dedicado a personas que compartan un mismo interés para que puedan interactuar entre ellos, al estilo de los populares grupos de su competidor Facebook y hasta de Reddit.

En una publicación en su blog, la empresa de California detalló que la opción ya esta disponible a modo de prueba y con un número limitado de intereses, que incluyen "Perros", "Astrología", "Cuidado de la piel" y "Zapatillas deportivas".

También, describió que solo ciertos usuarios podrán crear Comunidades y que se añadirán más categorías en los próximos meses. La firma no reveló el número de usuarios que tendrán acceso a crear Comunidades en esta primera etapa, pero cualquier usuario si podrá participar en un grupo si es invitado.

Cada comunidad contará con un moderador que podrá crear reglas internas y establecer el tono para futuras conversaciones, como por ejemplo limitar que se hable de ciertos temas que no tengan relación con la causa por la que se añadió a los miembros del grupo.

Cuando un miembro de una comunidad, que haya sido invitado previamente por el moderador o alguien que ya forme parte de ella, envía un mensaje para el grupo, todos los otros miembros lo recibirán, independientemente de si siguen o no al emisor del tuit.

Los tuits serán públicos y visibles para todo el mundo en la página de la comunidad, pero sólo los miembros podrán responder, dar a "Me Gusta" o retuitear. Asimismo, las personas deberán ser invitadas a unirse por un moderador u otro miembro para participar.

imagine an alternate timeline where everyone just gets yousay hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 — Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021