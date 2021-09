Mercado Pago: el curioso tuit de Galperin sobre un artista callejero

Como ya es costumbre, los tuits de Marcos Galperin se vuelven virales al instante y en este caso el ex CEO de Mercado Libre respondió la foto de un usuario

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, es una figura pública influyente a nivel local y regional. El impacto generado por sus plataformas, tanto MeLi como Mercado Pago, excede las fronteras. Tal es así que una respuesta suya se hizo viral y demostró que su billetera digital, Mercado Pago, no tiene límites.

El tuit en cuestión que se viraliz, se trata de un usuario que subió una foto de un joven tocando la guitarra en el subte y, en dicha imagen, se puede observar como el músico publicita su cuenta de Instagram y deja un código QR de Mercado Pago, para todas esas personas que están sin efectivo pero que desean dejarle alguna propina al guitarrista.

El tuit

"La gorra se mudó a Mercado Pago", haciendo alusión a todos los otros artistas callejeros que luego de realizar su performance, pasan la gorra buscando propinas.

Pero como si esto fuera poco, Galperin comentó este tuit, y el creador de Mercado Pago tuiteó: "Quien lo hubiera dicho", en respuesta a la foto del joven músico.

Quien lo hubiera dicho. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) September 8, 2021

Por otro lado, se debe comprender que en 2020, la plataforma de pagos digitales llegó a los 11,5 millones de usuarios y creció 95% en el segundo trimestre del año pasado, período en el cual procesó 404,8 millones de transacciones por un valor de u$s11.214,3 millones, según publicó Infobae.

No obstante, no es la primera vez que el ex CEO de Mercado Libre aparece por arte de magia en algún debate de Twitter o simplemente comentando algo en particular, más allá de sus propios tuits que también son virales.

Tuitero recurrente

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, se sumó al desafío viral que revela desde qué fecha se es usuario de la plataforma de comercio electrónico más importante de la región.

Organizado por Christian Cibelli, quien trabaja en la compañía, la propuesta invita a las personas a ingresar su apodo en un buscador para conocer desde cuándo están activos. Y Galperin no pudo resistirse a la iniciativa y compartió sus resultados.

genial esta iniciativa!! ahi va la mía: pic.twitter.com/BqQTPdIAsf — Marcos Galperin (@marcos_galperin) September 2, 2021

"Genial iniciativa. Ahí va la mía", respondió el empresario y compartió que se dio de alta en la plataforma hace poco más de 22 años. Precisamente, el 30 de julio de 1999.

Como bien se sabe, la curiosidad es uno de los combustibles más exitosos. Y la búsqueda de respuestas a una simple pregunta fue el disparador para la creación de esta página web que se transformó en tendencia en Twitter en la tarde del miércoles en la Argentina y aún continúa registrando actividad.

Pero además de reflejar la fecha en la cual se abrió el perfil, en el resultado también se puede observar el logo que tenía la compañía por aquel entonces.

Como no podía ser de otra manera, la publicación realizada por Cibelli en la red social del pajarito junto con el link de la web en cuestión rápidamente se llenó de comentarios de usuarios melancólicos que compartieron sus recuerdos.

Marcos Galperin participó del desafío viral que revela desde cuándo se es usuario de Mercado Libre

Así, muchos eligieron mencionar cuál fue la primera compra que realizaron en Mercado LIbre, se sorprendieron al ver los valores de los productos reflejados en las capturas de pantalla y hasta bromearon con la edad que tenían al registrarse.