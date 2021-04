¿Delivery de marihuana?: una importante app de viajes está analizando volcarse a este negocio

La empresa previamente compró Drizly, una plataforma de entrega de alcohol a domicilio, con la intención de sumar sus servicios a la oferta de delivery

La entrega a domicilio de marihuana está en el radar de Uber, según informó el CEO de la empresa de transporte. De acuerdo con The Verge, la compañía de delivery está contemplando agregar esta droga a su servicio en Estados Unidos (EE.UU).. Sin embargo, no hay todavía un plan estructurado. Más bien se trata de una posibilidad a la que la también plataforma de taxis compartidos no está cerrada para el futuro. No obstante, Dara Khosrowshahi apunta que necesitarían más claridad legal.

Estas declaraciones del CEO de Uber fueron dadas en el marco de una entrevista con CNBC. El ejecutivo aseguró que, "cuando el camino esté libre para la cannabis, cuando las leyes federales estén bien definidas, definitivamente revisaremos esta opción". Esto surgió debido a que algunos de los legisladores en EE.UU. están considerando una legalización de la marihuana a nivel federal. Hasta ahora, solo 15 estados y el Distrito de Columbia la permiten para su uso recreacional.

Uber adquirió la plataforma de entrega de alcohol a domicilio por mil u$s100 millones.

Por otro lado, esta nueva apuesta también se dio debido a la compra de Drizly en febrero pasado. Uber adquirió la plataforma de entrega de alcohol a domicilio por mil u$s100 millones, con la intención de sumar sus servicios a la oferta de Eats. De acuerdo con The Verge, la app de taxis compartidos no dio más comentarios fuera de las declaraciones de Khosrowshahi. Asimismo, afirmó que por ahora sus manos estaban llenas tratando de trabajar en su entrega de alimentos y de alcohol.

¿Solo EE.UU.?

El plan de Khosrowshahi de expandir Eats a más categorías de productos es lógico, considerando el crecimiento que tuvo en los últimos meses, debido a la pandemia. De acuerdo con Quartz, se unieron el crecimiento de los pedidos de comida a domicilio y la caída en el uso de taxis. Esto hizo que, para el segundo trimestre del 2020, la unidad de alimentos de Uber se volviera más grande, en cuestión de ingresos, que su contraparte de viajes. Pero hay otro elemento más.

La disposición de Uber a explorar la comercialización de marihuana podría ser una gran noticia para México. De acuerdo con The Economist, el país está ya en camino de volverse la próxima nación en legalizar esta droga, a escala federal, para su uso recreacional. Considerando que los únicos otros territorios donde esto ha ocurrido son Canadá y Uruguay, la República se volvería de facto el mercado legal más grande a escala global. Y ya otros se están preparando.

México podría ser el lugar donde se defina qué marca de taxis va a dominar, no solo América Latina, sino el resto del mundo.

De acuerdo con Border Report, varias empresas de marihuana en EEUU están dejando sus negocios listos para la inminente legalización de esta droga. Asimismo, se espera que la ley sea lanzada tan a las carreras que los detalles finales no se terminen de definir sino hasta marzo del año próximo. Sin embargo, si Uber empieza a trabajar ahora mismo en México, podría convertirlo en un test-run para EEUU y otros países que se sumen a esta tendencia.

Una movida estratégica

Por otro lado, este plan tiene sentido ya que también conviene a Uber lanzar su propuesta de marihuana a domicilio en el país azteca por la gran importancia que tiene México para su modelo de negocio internacional.

Desde 2019 que se está diciendo que México podría ser el lugar donde se defina qué marca de taxis va a dominar, no solo América Latina, sino el resto del mundo. Avanzar con la legislación de esta droga lanzando un nuevo servicio de entrega podría darle a Khosrowshahi una gran ventaja.

A eso se debe de sumar que, con o sin la entrega de marihuana, México es uno de los más grandes mercados de consumo del mundo. Su población tiene hábitos de comportamiento y compra muy específicos que resultan atractivos para muchas marcas. Por ejemplo, además de ser exigentes, tienen un interés por productos y servicios nuevos o innovadores. No solo eso, sino que son clientes muy sociales, que confían en la "sabiduría" del resto de la comunidad.

Fuente: Merca 2.0.