Un día como hoy Steve Jobs funda una importante compañía por fuera de Apple

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 12 de octubre de 1985 (hace 35 años), Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple, creó NeXT, una empresa de informática que desarrolló una serie de computadoras y sistemas operativos.

NeXT fue fundada en 1985 por Jobs después de su renuncia forzada de Apple.

NeXT introdujo el primer NeXT Computer en 1988 y el NeXTstation en 1990. Las ventas de los ordenadores NeXT eran relativamente bajas, con estimaciones de cerca de 50.000 unidades vendidas en total.

Sin embargo, su innovador sistema operativo, NeXTSTEP, orientado a objetos de funcionamiento y entorno de desarrollo era muy influyente.

La compañía se fusionó con Apple Inc. el 20 de diciembre de 1996, en una compra valorada aproximadamente en 375 millones de dólares, junto con 1,5 millones de acciones de Apple.

El software desarrollado por Next es la base para el sistema operativo macOS, pero su esencia más pura puede encontrarse en un desarrollo posterior, creado también desde el mismo NeXTSTEP: iOS, el sistema operativo para el iPhone y la iPad.

Además...

El 12 de octubre de 1847 (hace 173 años), Werner von Siemens y Johann Georg Halske fundan en Berlín la empresa bajo el nombre de Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Esta empresa posteriormente será conocida como Siemens AG.

Siemens AG, es una empresa multinacional dedicada a las telecomunicaciones, el transporte, entre otras actividades.

También se dedica a otros mercados tales como la iluminación (a través de Osram), a la medicina, al financiamiento, equipos eléctricos, motores, automatización, instrumentación industrial y a la energía, entre otras áreas de la ingeniería.

En 1897, la empresa cambia de nombre y pasa a denominarse "Siemens & Halske AG" y comenzó a construirse Siemensstadt en Berlín, un barrio residencial e industrial que acoge a sus empleados.

En 1903, se fundó Siemens-Schuckertwerke y en 1919 se fundó Osram GmbH, Siemens & Halske y otros tres grupos alemanes llevaron a cabo esta acción (entre ellos AEG).

En la actualidad, el 100% de las acciones de Osram pertenecen a Siemens AG.

En 1932 se fundó Siemens-Reiniger-Werke AG con el objetivo de dedicarse al mercado de la medicina.

Siemens & Halske AG, sobrevive a las dos guerras mundiales, la primera gracias a la acción del tercer hijo de Werner von Siemens, Carl Friedrich.

En 1966, la empresa vuelve a cambiar de nombre y es cuando comienza a denominarse "Siemens AG", que fue la unión de Siemens & Halske, Siemens-Reiniger-Werke y Siemens-Schuckertwerke.