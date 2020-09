Nueva estafa por Mercado Libre: vendían "autos truchos" y dejaban sin nada a sus compradores

Una advertencia del área de Fraudes de la empresa Mercado Libre le permitió a la policía provincial unificar las cuatro causas distintas

Un nuevo tipo de estafa telefónica se utilizó para completar una tradicional estafa de ventas de vehículos.

Una advertencia del área de Fraudes de la empresa Mercado Libre permitió a la policía provincial unificar las cuatro causas distintas, que comenzaron en la provincia de Buenos Aires y finalizaron en la ciudad de Neuquén.

El jefe del departamento Delitos Económicos, Mauricio Pamich explicó en AM550 que la maniobra comienza con el primer delito que es la suplantación de identidad.

Cómo era la estafa

Los estafadores logran obtener información, a raíz de una comunicación telefónica con el titular de la cuenta, y después con esa información operaban sus cuentas como si fueran titulares.

"Se apoderan de cuentas de Mercado Libre de otras personas, orientadas en el rubro compra y ventas de vehículos. Utilizan el prestigio de esa gente para publicar vehículos que sirven para atraer clientes y después lograr la maniobra de compra y venta que tenemos nosotros acá que comúnmente llamamos 'de seña'", afirmó Pamich.

El comisario aclaró que las víctimas realizan la transacción por fuera del sistema que ofrece la plataforma.

El comisario aclaró que las víctimas realizaraban la transacción por fuera del sistema que ofrece la plataforma. Viajaron desde Buenos Aires hasta la capital neuquina, pagaron con dinero en efectivo y nunca les entregaron el supuesto vehículo.

Relacionado con esta causa unificada, esta mañana se realizaron cuatro allanamientos: dos sobre la calle Independencia, otro sobre Primeros Pobladores y el último en la calle Avellaneda.

Durante los procedimientos se demoraron a cuatro personas y secuestraron: un camión Ford F4000, una camioneta Toyota Hilux, dinero en efectivo, computadoras portátiles, documentación equipos de DVR.

Estafa viral

La semana pasada, un usuario de Twitter comentó una mala experiencia que tuvo a la hora de comprar una nueva computadora mediante el sitio de ventas MercadoLibre. En cuestión de minutos esta ciberestafa se hizo viral.

Juana Floriano es de Cipoletti, tiene 20 años y estudia el tercer año de la Licenciatura en Diseño Multimedial en la Universidad Nacional de La Plata. Debido a la pandemia continuó sus estudios desde casa y para realizar los trabajos de la facultad habría comprado una computadora valuada en $140000 en la plataforma de Mercado Libre.

Realicé dos veces la denuncia en Mercado Libre y me la rechazan diciendo que no pueden devolverme el dinero. Busco respuesta!!! — juanafloriano (@flxrianoj) September 22, 2020

La sorpresa llegó al abrir la caja y encontrar una botella de licor en lugar de la computadora. La joven realizó la denuncia en la plataforma correspondiente y en Twitter tras no quedar conforme con la recibida por la plataforma de compras online.

"Me estafaron y me enviaron una botella de licor. @ML_Ayuda se lavó las manos y dice que no puede hacer nada. Lo pagué desde de la plataforma en Mercado Pago. POR FAVOR RT UNA VEZ MÁS", añadió el posteo.