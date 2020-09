Estafa por MercadoLibre: compró una notebook, recibió una botella de licor y se hizo viral

La estafa se volvió tendencia en Twitter, ya que la víctima comentó una mala experiencia que tuvo a la hora de comprar una nueva computadora en un hilo

En el marco de la pandemia por el coronavirus, se generó un crecimiento exponencial del uso de todo tipo de dispositivos como computadoras, notebooks, tablets y smartphones, ya que eran la única vía de comunicación durante el confinamiento.

Además, muchos usuarios, más allá del ocio, debían contar con cualquiera de estos dispositivos ya que era su única forma de poder trabajar en forma remota.

No obstante, un usuario de Twitter comentó una mala experiencia que tuvo a la hora de comprar una nueva computadora mediante el sitio de ventas MercadoLibre.

La estafa

Juana Floriano es de Cipoletti, tiene 20 años y estudia el tercer año de la Licenciatura en Diseño Multimedial en la Universidad Nacional de La Plata. Debido a la pandemia continuó sus estudios desde casa y para realizar los trabajos de la facultad habría comprado una computadora valuada en $140000 en la plataforma de Mercado Libre.

La sorpresa llegó al abrir la caja y encontrar una botella de licor en lugar de la computadora. La joven realizó la denuncia en la plataforma correspondiente y en Twitter tras no quedar conforme con la recibida por la plataforma de compras online.

"Me estafaron y me enviaron una botella de licor. @ML_Ayuda se lavó las manos y dice que no puede hacer nada. Lo pagué desde de la plataforma en Mercado Pago. POR FAVOR RT UNA VEZ MÁS", añedió el posteo.

Compró una computadora por internet y le mandaron un licor | reclamo, Mercado Libre, estafa https://t.co/6DsQ6B8h9U — juanafloriano (@flxrianoj) September 22, 2020

Pero además, en otra publicación, remarcó que realizó dos veces la denuncia en MercadoLibre y subrayó que la empresa argumentó que no podía devolverle el dinero.

Ya en el tercer posteo, el usuario arrobó directamente a Marcos Galperin, fundador de la compañía.

El papel del Meli

El sitio de Infotechnology se puso en contacto con MercadoLibre para conocer su posición. "Nos enteramos del caso y nos pusimos a investigar. Tras una primera revisión de la operación percibimos algo sospechoso, y entendimos que había que volver a revisar. Analizamos los perfiles tanto del comprador como del vendedor", explicó un integrante del equipo de comunicación en diálogo con el medio.

"Tras esa segunda revisión, vimos que el vendedor efectivamente había realizado de forma correcta el despacho, así que le devolvimos el dinero a ambas partes. Es decir, tienen ya su dinero el comprador y el vendedor", agregó el vocero de la empresa.

Juana, muchas gracias por tu contacto. Queremos revisar más en detalle tu situación, por eso, necesitamos que nos envíes tu nombre de usuario o apodo de tu cuenta de Mercado Libre. Después de recibir esa información, nos comunicaremos para asesorarte por privado. — Mercado Libre Ayuda (@ML_Ayuda) September 22, 2020

Además, desde MercadoLibre explicaron que cuando ocurren este tipo de situaciones, que actualmente rondan apenas por debajo del 0,02% de las operaciones totales, la empresa lleva adelante una revisión de todo el proceso.

"La operación se había realizado desde dentro de la plataforma, que posee el método Compra Segura. Hay que tener en cuenta que la cantidad de veces que ocurren este tipo de cosas es ínfima en comparación con las operaciones que se realizan. MercadoLibre ya devolvió el dinero a las partes", señaló.

En este tipo de casos, el comprador también debe tener en cuenta por qué medio realizó el pago. Si lo hizo por una tarjeta de crédito, deberá esperar a que la tarjeta le reintegre el importe. Pero realmente, son muy pocos los casos que ocurren en la plataforma", concluyeron desde MercadoLibre.

Si compran online cosas relativamente caras (ponele $5000 o mas) NO las reciban ni firmen el recibo hasta que no abrir el paquete en la puerta. El correo esta robando *muchas* cosas, y si firmaste "recibi OK" ya casi no tenes modo de reclamar despues. https://t.co/CmLPc6DSCE — Oso (@osodeplatino) September 22, 2020

Pero como si fuera poco, el tema se volvió viral y otros usuarios también emitieron sus opiniones. También en Twitter, otro usuario llamado Oso brindó una respuesta a la usuaria que había sido perjudicada mediante un posteo en su cuenta personal @osodeplatino.

"Si compran online cosas relativamente caras (ponele $ 5.000 o más) NO las reciban ni firmen el recibo hasta que no abrir el paquete en la puerta. El correo está robando *muchas* cosas, y si firmaste "recibí OK" ya casi no tenés modo de reclamar después", explicó.