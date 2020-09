¿Querés trabajar en Netflix?: te contamos todo lo que quiere su CEO a la hora de buscar nuevo personal

Netflix es famosa por su "cultura organizacional" a la que definen como "no rules", sin reglas en castellano, donde los empleados pueden hablar libremente y tienen vacaciones ilimitadas, así como acceso a la información sobre el negocio y los salarios.

Reed Hastings, CEO de Netflix, asegura que el modelo es más parecido a un equipo deportivo que a una familia, ya que mientras las familias se mantienen unidas, en el equipo se trata de desempeño.

"Entonces: nosotros no tratamos de hacer feliz a la gente, intentamos que la gente sea productiva y entender la realidad de nuestros competidores y de nuestros clientes", comentó.

Además, aseguró que se analiza el potencial de los empleados y que no se juzga por un solo error o una situación temporaria la producción de los mismos.

Al mismo tiempo, consideró que el estilo empresarial de Netflix no debe ser aplicado a otras industrias, pero sí a las creativas.

Por último, se refirió al futuro de la industria considerando que las historias durarán mucho tiempo y habrá mejoras técnicas, relacionadas con lo interactivo.

