¿Llega Among Us 2?: todo sobre el videojuego que es furor y que fue desarrollado por solo tres personas

InnerSloth, la empresa desarrolladora del exitoso juego Among Us, ha anunciado que ha cancelado Among Us 2 debido a la popularidad del juego original, que contará con el contenido de la secuela planeada.

La compañía afirmó que estaba planeando desarrollar una secuela del título ya que la base de código de Among Us está demasiado desactualizada y no está diseñada para admitir la adición de contenido nuevo.

El motivo

Sin embargo, InnerSloth explicó en un comunicado que el éxito que está teniendo el juego original les ha hecho "querer apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel".

"Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1", señaló la compañía, que ha destacado que es "probablemente la opción más difícil".

En vez de poner los esfuerzos en este 'Among Us 2', la compañía que se autodenomina como "indie", decidió poner toda su energía en su primera versión que data de 2018, pero que se popularizó en 2020 sin ninguna explicación coherente más que el confinamiento.

No obstante, sus autores se enfrentan al problema de gestionar picos de más de un millón y medio de jugadores simultáneos y números astronómicos de descargas que superan los 85 millones.

Algunas de las novedades incluyen mejoras en servidores, soporte para daltónicos con nuevas formas de identificar a los jugadores y ciertas tareas centradas en el color, como los cables, así como un nuevo escenario cuyo diseño ya se ha empezado.

El juego también contará con un sistema de amigos y cuentas, una función que la compañía ha afirmado que "tomará algo de tiempo", así como con un nuevo escenario ambientado en el videojuego Henry Stickmin.

¿Qué pasó?

El tamaño del problema se entiende mejor cuando se conoce que en el estudio estadounidense que da soporte y gestiona todo 'Among Us' solo trabajan tres personas.

En las "oficinas", están los tres fundadores detrás de este título que estaba predestinado a entrar, como muchos otros, en los almacenes de la Play Store, de Steam o de la App Store de Apple sin hacer demasiado ruido, pero que se ha encontrado en el momento exacto y en el lugar perfecto para triunfar.

Un desarrollo gratuito, social, divertido, ameno, algo nostálgico y nada complejo en pleno 2020. En base a todo esto, y sumada la pandemia, su terreno era bastante propicie para que sus partidas sean un éxito y se convierta en viral.

Pero además, este último hecho es clave, ya que gran parte de su éxito reside en su capacidad para ser viral y generar 'memes' que llegan a todos lados.

No obstante, el éxito se desató ya que se popularizó entre grupos de amigos o incluso familias, no hay 'influencer' (y hasta jugador de fútbol) que no haya probado el juego y lo haya subido a sus redes sociales.

Esta publicidad gratuita logró que este juego, que tiene ya dos años de vida, sea ahora mismo el juego más descargado en Android, con más de dos millones de reseñas.