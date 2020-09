Polémica presentación del Tesla Model 3: mirá el video en donde su frenado autónomo falló y "mató" a un muñeco

Los sistemas de frenado de emergencia autónomos se convirtieron en algo común en la industria automotriz hoy en día y, en teoría, son ayudas a la conducción que pueden salvar vidas. No obstante, en la práctica, pueden fallar ya que no siempre funcionan como se espera.

A lo largo de los años, se han realizado un sinfín de pruebas de sistemas de frenado de emergencia autónomos y los vehículos de varias marcas diferentes han fallado estrepitosamente. Pero ahora Tesla, la marca estrella del momento, se suma a esta lista infame, la cual ninguna automotriz quiere estar.

Durante una reciente demostración de seguridad en China, se mostró un Tesla Model 3 blanco chocando contra un maniquí peatonal en una prueba de su sistema AEB.

El sedán eléctrico al parecer no tuvo en cuenta al muñeco y se lo llevó puesto. Pero además, en otro video, se muestra un Model 3 rojo chocando contra un muñeco que camina por un paso de peatones.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9 — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020