Se vienen los primeros teléfonos con tecnología blockchain incorporada

Varias empresas tales como Samsung y HTC son parte de la primera oleada de teléfonos apuntados al mundo criptográfico, si bien su uso actual es limitado.

Si bien hay muchos conceptos que se ponen de moda rápidamente en el mundo criptográfico, también hay innovación real a pesar de ser una tecnología muy reciente. Un ejemplo de esto es el teléfono blockchain.

Samsung, la empresa líder en este mercado, ha confirmado que el Galaxy S10 incluirá un sistema que permite almacenar de forma segura claves criptográficas privadas. Por su Electroneum lanzó un teléfono Android de 70 euros con capacidad de minado de criptomonedas.

Estos dispositivos permiten el acceso a una web descentralizada o "Web 3.0". En esta versión de Internet futura, las cadenas de bloques y otras tecnologías similares respaldarán las llamadas aplicaciones descentralizadas, o "dapps", similares a las apps pero que se ejecutan públicamente en redes peer to peer (P2P) en lugar de servidores privados de grandes compañías de tecnología.

Una de las mayores trabas a la adopción masiva de las monedas digitales y las dapps es que son tecnologías de difícil uso para los novatos en el tema. Esto cambiaría gracias a mejores experiencias de usuario, partiendo de la gestión de claves criptográficos. Esto en la actualidad no es sencillo, debido a que es primordial la seguridad de la clave: si se pierden las claves, se pierden los activos.

Esta es una de las razones por las cuales Vitalik Buterin, creador de Ethereum, está tan entusiasmado con una característica propia del Exodus 1 de HTC, llamada "recuperación de clave social". Gracias a esta tecnología, el usuario puede darle a un grupo de contactos reducido partes distintas de sus claves. En caso de perderlas, podrá recuperarlas en partes gracias a sus contactos. Según un tweet de Buterin este método de recuperación "es posiblemente un primer paso hacia una identidad formal no respaldada por estados" y permitiría a los usuarios de blockchain tener más control sobre sus datos e identidad digital de los que poseen actualmente.

Sin embargo, para atraer a los usuarios no interesados en el blockchain, estos teléfonos tienen que presentar otras características extra. Samsung y HTC anunciaron asociaciones con proyectos de blockchain, tales como las dapps de servicios de belleza Cosmee y Enjin, plataforma de juegos con base blockchain. Por su parte, HTC anunció una asociación con la desarrolladora del navegador Opera para facilitar el uso de divisas digitales, tanto para uso de dapps como para micropagos digitales.

El Exodus 1 de HTC actualmente cuesta más de 600 euros y solo se puede comprar online, pero según Phil Chen, ejecutivo de HTC, la compañía trabaja actualmente para llevarlo a las tiendas generales. El S10 de Samsung llegará a un mercado mayor a un precio más elevado, comenzando por los 800 euros, mientras que Sirin Labs planea vender el Finney por casi 900 euros. Electroneum adoptó un enfoque distinto y apunta a mercados emergentes con un teléfono accesible.

La pregunta es ¿vale la pena comprar uno? En caso de que te interesen las monedas digitales y puedas pagarlos, es una buena forma de entrar en el tema. Si ya estás familiarizado con la cuestión y poseas una cartera segura, la primera generación de este tipo de teléfonos no ofrece mucho más.

Aún en el caso de que estos teléfonos se hagan populares, la web descentralizada seguirá siendo un sueño ya que la creación de su infraestructura está en las etapas iniciales. Quizás una afluencia de usuarios nuevos generará nuevas y atractivas aplicaciones, que a la vez inspiren el desarrollo de nuevas infraestructuras. Pero lo mejor que hacen estos primeros dispositivos blockchain es ofrecer un vistazo a un futuro posible no muy lejano.