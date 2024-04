Cada vez son menos las personas, alrededor de todo el mundo, que utilizan efectivo y la Argentina no es la excepción.

En ese contexto, Worldpay -firma que procesa miles de millones de transacciones al año en 146 países, y más de 300 tipos de pago en 126 monedas-, presentó la novena edición de su reporte "Pagos Globales" realizado para el año 2024, donde mide lo que sucede tanto en los puntos de venta físicos como a través del e-commerce.

Además, el informe especial detalla cómo pagan sus consumos los argentinos y muestra qué lugar ocupa nuestro país respecto de otros de la región en el uso de billeteras digitales y del efectivo.

Juan Pablo D'Antiochia, General Manager para América Latina en Worldpay, explica que este reporte elaborado por la compañía es clave para entender las preferencias de pago de los usuarios y es muy útil para que sus clientes puedan aumentar su número de ventas.

"El Global Payments Report se convirtió en una guía esencial para el mercado, proporcionando a los comerciantes información valiosa para planificar su negocio y adaptarse a las tendencias de pago emergentes", subraya el experto, que fue acompañado en la presentación por Juan Stadler, vicepresidente comercial de Worldpay LATAM.

The Global Payments Report 2024: los puntos clave del informe referentes a la Argentina

Según el reporte The Global Payments Report 2024, Argentina lidera en la región en pagos electrónicos con billeteras digitales, representando un tercio de todas las transacciones, casi duplicando los valores de Brasil.

"La perspectiva de crecimiento para las billeteras digitales en Argentina es sorprendente, superando incluso las proyecciones para Brasil. Esto refleja el dinamismo y la evolución del país como un jugador relevante en el e-commerce regional y global", celebra Stadler.

A nivel mundial, las billeteras digitales son la opción de pago preferida al representar el 50% del gasto en e-commerce y el 30% en puntos de venta en 2023.

Se espera que estas cifras continúen aumentando, alcanzando más de u$s25 mil millones en valor transaccionado global para 2027.

En el e-commerce argentino, las tarjetas de crédito son el método de pago predominante, representando el 29% del valor transaccionado en 2023, aunque las billeteras digitales están experimentando un rápido crecimiento y se espera que representen el 44% del valor transaccionado para 2027.

En cuanto a los pagos en puntos de venta, el efectivo sigue siendo el método más utilizado en Argentina, representando el 27% de las transacciones, aunque se espera que este porcentaje disminuya a medida que las billeteras digitales ganen terreno.

Argentina lidera el ranking regional de pago con billeteras digitales con un 31% de las transacciones, aventajando fuertemente al resto de los países latinoamericanos y casi duplicando, por ejemplo, a Brasil

Además, la investigación revela que se proyecta un aumento significativo en el uso de billeteras digitales tanto en e-commerce como en puntos de venta para 2027, factor que impulsará el crecimiento del mercado.

Por su parte, los pagos A2A (cuenta a cuenta) en nuestro país representaron el 10% del valor de las transacciones en 2023, con proyecciones de crecimiento al 12% para 2027.

En cuanto a la tendencia del pospago que prevalece en la región (también conocida como "Buy Now, Pay Later") no se popularizó tanto en la Argentina.

Esta tendencia representa solo el 2% de las transacciones en e-commerce y proyectando una disminución al 1% para 2027.

Qué papel ocupan las criptomonedas en el ecosistema de los pagos digitales

Consultados por iProUP, los expertos de Worldpay coincidieron que a Bitcoin (BTC) y compañía aun no dieron el salto para consolidarse masivamente como un medio de pago y continúan ocupando el lugar de herramienta de inversión.

D'Antiochia sostiene que, si bien las criptomonedas ya están consolidadas en algunos mercados, las transacciones de wallets continúan utilizando tarjetas, que luego debitan esos montos del saldo en estas monedas digitales, principalmente en stablecoins.

"El caso de uso más popular que tienen es el de transferir dinero", concluye el experto.