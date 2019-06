Atentas Startups de LATAM: Softbank y Valor Capital las buscan para invertir

Luego de que los inversionistas de riesgo hayan desembolsado U$S 2.220 millones en startups de América Latina en 2018, buscan superarlo en 2019

El gigante japonés SoftBank busca invertir en América Latina en conjunto con Valor Capital Group. Luego de financiar la startup de membresías en gimnasios Gympass, respaldada por Valor, se aseguró que vienen más acuerdos.

Scott Sobel, socio gerente y cofundador de Valor Capital, afirmó en una entrevista dada a Perfil que "nuestro principal objetivo es crear valor e impacto juntos al invertir en los mejores empresarios y empresas de Brasil y América Latina. También ayudaremos a las compañías respaldadas por SoftBank que están fuera de Brasil a ingresar a los mercados brasileños".

Valor Capital ya invirtió U$S 300 millones en 37 compañías brasileñas y estadounidenses que buscan crecer en el país. En marzo SoftBank lanzó un fondo de tecnología de u$s 5.000 millones para América Latina a cargo de Marcelo Claure, Director de Operaciones.

Según datos de PitchBook, inversionistas de riesgo invirtieron a nivel global US$2.220 millones en startups de América Latina el año pasado, más del doble que en 2017. Todo demuestra que en 2019 estos números serán ampliamente superados.