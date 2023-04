Franquicias que venden experiencias: cuatro ideas de negocio para ganar en épocas de crisis

Para poder diferenciarse, las cadenas apuntan a temáticas que permitan añadir valor y generar un retorno de la inversión en menos de dos años

Es un modelo que permite iniciar un negocio ya probado y con el acompañamiento de una empresa líder, por eso es cada vez más buscado por quienes tienen cierto capital.

Pero el universo de opciones es enorme: según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), son más de 1.500 las compañías que ofrecen este formato en el país.

Dentro de la extensa variedad, existe un atractivo subgrupo que promete no sólo rentabilidad sino también diversión. Son las franquicias temáticas, que proponen una "vuelta de tuerca" con el foco en brindar a sus clientes una experiencia única y generar emociones.

Burguertify: precio de la franquicia y tiempo de recupero

Para Gonzalo Salazar, un negocio debe brindar una parte de su fundador, de su esencia, de su historia. Por eso, cuando creó Burguertify en 2017 junto a Carlos Contreras, no sólo buscó ofrecer hamburguesas sabrosas sino también compartir con sus clientes parte de su infancia en Isla de Margarita de su Venezuela natal.

"No tuve una niñez fácil, pero los videojuegos eran mi lugar seguro. Si bien no soy de la generación de los '80, tengo 30 años, no éramos una familia de dinero y mi mamá me compraba los que eran de China y que venían cinco título en uno. Por supuesto, eran viejitos, eran de los ochentas", recuerda Salazar a iProUP.

El concepto del negocio y la calidad de las hamburguesas fueron un éxito instantáneo. La gente, cuenta el emprendedor, hacía cola para entrar, los influencers grababan y hablaban de ellos.

Gonazalo Salazar cofundó en 2017 Burgertify: una cadena de hamburguesas inspirada en los videojuegos de 8 bits de su infancia

"Fue una locura y con este inicio la expansión también fue inmediata", agrega orgulloso Salazar quien en enero franquició el negocio y avanza con una sucursal en la localidad bonaerense de Lanús. Además, tiene tres restaurantes propios en la Ciudad de Buenos Aires: dos en Palermo y uno en Belgrano.

Cada local recrea la cultura gamer de los '80 con consolas de videojuegos, mesas con juegos en 8 bits y fichines. Pero esa "onda" se replica en el menú: Game Over, Atari 2600 y Mario y Luigi son algunos de los nombres de las hamburguesas de la cadena. Este año lanzaron dos modelos de franquicias:

Local a la calle : la inversión total ronda los u$s70.000 teniendo en cuenta un inmueble de entre 80 y 100 metros cuadrados

: la inversión total ronda los teniendo en cuenta un Dark kitchen: una cocina para vender con reparto propio o apps de delivery. Requiere u$s35.000 y ofrece una "alta rentabilidad", promete el ejecutivo

"El tiempo de recupero es 18 meses, pero según nuestra experiencia, me animo a decir que podría ser menor. Aunque prefiero ser conservador, más que nada por la situación del país", dice Salazar.

ChikiSpa: precio de la franquicia y tiempo de recupero

ChikiSpa es un emprendimiento que nació en 2013 luego de que Alejandra Rey Gay no encontrara nada original para festejar el octavo cumpleaños de su hija. Acudiendo a su ingenio, organizó un spa para que las nenas se diviertan jugando a relajarse y cuidarse.

Al festejo de esta celebración le siguió el éxito del negocio de organización de eventos infantiles a domicilio. Como ya no podía hacerlo sola, en 2016 creó una red de siete franquiciados y 40 fiestas por mes en promedio.

Tras la pandemia, volvió a la carga con tres nuevos contratos más -en Capital Federal, La Plata y la zona sur del Gran Buenos Aires- y con vistas a crecer rápidamente, como lo hizo en sus inicios.

La inversión necesaria para ser parte de la red ChikiSpa ronda los $300.000 e incluye el canon de ingreso y el kit de materiales para los eventos, aunque Rey Gay aclara que puede cambiar de acuerdo a los precios que los proveedores ajustan por inflación.

La emprendedora calcula que cada franquiciado puede llegar a hacer alrededor de 40 eventos mensuales y el recupero se puede dar con los primeros 30, que al comienzo de la actividad pueden darse en dos o tres meses.

Como novedad, hace unos ocho meses ChikiSpa inauguró su primer salón de fiestas en Lanús y con reservas hasta diciembre, Rey Gay arriesga que si todo funciona tan bien como se perfila, sumará también este formato a la oferta de franquicias.

"No somos un pelotero: quienes vienen a nuestro salón encuentran una estética sumamente cuidada y el spa tradicional para nenas, pero también uno parisino; fiestas VIP de spa con karaoke, de pattisserie, baile y artísticas; eventos mixtos y también para adultos", detalla Rey Gay.

Dulce de Leche & Co: precio de la franquicia y tiempo de recupero

Si hay algo que no le podía faltar a la Argentina es una franquicia dedicada a un patrimonio culinario nacional: Dulce de Leche & Co es una cadena que inició en 2016 Matías Bruno con su hermano Luis González. Entre tiendas propias y franquicias, la empresa hoy suma 13 tiendas, dos de ellas en Porto Alegre, Brasil.

La idea apareció cuando los fundadores, nacidos en Tandil, se radicaron en Buenos Aires y descubrieron que no existían comercios que le dieran el protagonismo que en realidad tiene en la vida de los argentinos.

Dulce de Leche & Co es una franquicia temática centrada en un producto argentino por excelencia

"Creamos una vitrina que enaltece al dulce de leche y lo presenta como producto de exportación. Las tiendas están diseñadas para que tan solo con entrar, te sientas parte de ella", asegura Bruno.

Y añade: "Desde el aroma, la atención personalizada, la degustación, la información que te brindan nuestros asesores, hacen que entiendas su importancia del producto para quienes trabajamos con él".

En Dulce de Leche & Co venden más de 50 variedades de más de 30 productores del país, pero además se pueden conseguir productos derivados como alfajores, bocaditos, caramelos, licores y hasta té de dulce de leche.

Según el emprendedor, "los principales clientes son turistas del exterior. Especialmente brasileños, que aman nuestro dulce de leche, pero también chilenos, mexicanos, españoles, ingleses y estadounidenses. Muchos extranjeros que pisan la Argentina vienen a degustar nuestros sabores".

"Por eso procuramos mantener nuestra selección de productos, respetando ciertos estándares, brindando siempre la mejor versión", remarca Bruno, quien en 2020 comenzó a otorgar franquicias con el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenido.

La inversión para ser parte de la cadena arranca en los u$s11.500, según se trate de una góndola o local a la calle. Calculando un promedio de facturación anual de entre $9 millones y $16 millones, el tiempo de recupero lo estiman en 18 meses.

"La clave del éxito es hacer lo que se ama. No podes meterte en un negocio solo con la idea de hacer dinero. Por eso, desde el primer día buscamos rodearnos de personas que quieran la marca y sientan la misma pasión por el trabajo. Solo así cada jornada se convierte en nuevas experiencias de crecimiento", concluye.

M.C. Donuts: precio de la franquicia y tiempo de recupero

En el barrio porteño de Devoto desde hace cuatro años funciona M.C. Donuts, confitería especializada en donas rellenas decoradas con los personajes del momento como Merlina, Princesas, Stich y Homero Simpsons, sólo por nombrar algunos de los tantos que alegran la merienda de niños, adolescentes y su familias.

También ofrecen cookies, tortas y cupcakes con coloridos smoothies, y actores vestidos del Hombre Araña, Rapunzel o Merlina pueden aparecer para completar la animación, ya que al menos dos veces a la semana visitan el local M.C. Donuts que brinda la sensación de estar en Disney.

"Lanzamos el formato de franquicias para llegar a cada barrio de Buenos Aires y después a cada provincia. Acá vienen clientes de todos lados y quieren tener un M.C. Donuts más cerca. Donde sea que inauguremos un local va a funcionar", asegura a iProUP Mariela García Tuñón, la socia fundadora de esta confitería temática.

Con una capacidad de 50 personas entre adultos y niños, la emprendedora recomienda para las franquicias locales de 80 metros cuadrados y calcula una inversión cercana a los u$s62.500 teniendo en cuenta el fee de ingreso, la mercadería y la adecuación del local.

"La clave es estar presente, atender siempre con una sonrisa y saber que aunque no se trate de un cumpleaños, los chicos cuando van lo viven como si lo fuera, porque el local está decorado y en la heladera van a encontrar a sus personajes favoritos. Estamos vendiendo felicidad, esto es lo que no hay que perder de vista", señala García Tuñón.

McDonuts es una pastelería enfocada en desayunos y meriendas

Además, remarca que el core del negocio es la confitería con su oferta de desayunos y meriendas que ofrecen a diario al público en general. Por lo tanto, el tiempo de recupero, aclara, dependerá de la zona donde esté el Punto Pink, como bautizaron a las sucursales, cuya facturación anual estima en $30.000.000.

"Nosotros somos una familia completa y vivimos íntegramente de éste único local", concluye la emprendedora.