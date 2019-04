Startups: emprendedores cuestionan anuncios, pero desde el Gobierno destacan avances

También hay incertidumbre sobre el destino de la iniciativa de economía del conocimiento, porque no darían los tiempos legislativos para su aprobación

El Gobierno nacional exhibe como uno de esos logros durante la gestión del presidente Mauricio Macri a las empresas emergentes, más conocidas por su palabra en inglés: "startups".

El jefe de Estado ya apareció en público en varias oportunidades con representantes de los "unicornios" argentinos (Mercado Libre, Globant, Olx y Despegar) y en medio de un 2019 marcado por la inflación y la recesión, Macri apuesta por los emprendedores para expresar el optimismo a toda prueba que pregona el Pro desde su gestión en la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, el 12 de marzo el primer mandatario presentó un proyecto de ley de economía del conocimiento que envió al Congreso recién el 4 de abril.

La iniciativa busca potenciar a todas las actividades vinculadas a la industria del conocimiento (software, biotecnología, robótica, servicios audiovisuales, servicios de consultoría de exportación, inteligencia artificial, y de videojuegos), en reemplazo de la ley de software que está vigente hasta fin de año.

La promoción de la actividad será a través del otorgamiento de estímulos impositivos, que apuntan a duplicar las exportaciones de la actividad en los próximos 10 años y generar más de 200.000 puestos de trabajo.

La iniciativa prevé además la disminución del costo laboral más una reducción del impuesto a las ganancias.

Para acceder a los beneficios fiscales, las empresas deben acreditar que el 70% de su facturación proviene de estas actividades promovidas dentro de la economía del conocimiento, además de destinar un porcentaje de las ganancias a investigación o capacitación, y exportar por lo menos un 13% de lo generado.

El proyecto tiene como ejes facilitar la contratación y la capacitación de talento, promover las exportaciones e incentivar la innovación (I+D) y la creación de nuevos emprendimientos.

Coinversión escasa

Incutex es una aceleradora cordobesa que desde 2012 acompaña emprendimientos tecnológicos en etapa de crecimiento con mentoría, soporte e inversión, para desarrollarlos como empresas rentables y sustentables con impacto a largo plazo.

Su modelo de "company building" adapta la fórmula que aplican los países con economías desarrolladas a América latina para invertir en capital emprendedor, guiando los proyectos a desarrollarse y a crecer de manera sostenida y escalable.

Además, desde 2017 se encuentra liderando programas de innovación abierta junto a compañías como Grido, Telecom, Bancor, Cadena 3, Promedón y Universidad Siglo 21.

Walter Abrigo, director general de Incutex, explicó a iProUP que este proyecto extiende los beneficios que poseía la industria del software a otras industrias.

"Las actividades adicionales (al software) que se contemplan están vinculadas a la industria audiovisual, biotecnología, investigación y desarrollo experimental, la industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica e Internet industrial, Internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual, etc.", señaló.

Abrigo reparó una materia legal pendiente para las "startups": "Actualmente la ley de emprendedores contempla programas de coinversión 1$ a 1$, esto es algo que podría mejorarse y analizar por estadios, ya que en países desarrollados los programas de coinversión son más agresivos en proyectos en etapas tempranas".

"Por ejemplo 4 a 1 en Chile y 6 a 1 en Israel. Esto incrementaría el capital de riesgo, necesario para el desarrollo de la innovación en las diferentes industrias", afirmó.

Costos laborales

Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea) tienen una visión más crítica. Manuel Tanoira, miembro de la Junta Ejecutiva de la entidad y su vocero de políticas públicas, reconoció ante iProUP que "la incorporación de los conceptos anunciados por el Presidente son clave para el desarrollo del país", y que una de las fortalezas principales es la baja tributaria".

"Sin embargo, se quedaron cortos con los que financian estas empresas en el país. No hay cultura inversora en este tipo de empresas, si no la incentivamos y potenciamos, por más que los pollitos nazcan no vamos a tener para darles de comer", advirtió.

Para Tanoira, "necesitamos un fomento más agresivo al capital emprendedor y fundamentalmente al de esta industria. Sin inversión no hay crecimiento".

Consultado sobre el diagnóstico de la situación actual del emprendedorismo y su pronóstico para este año, el vocero de Asea señaló que "la presión tributaria y los costos laborales son un freno para el sector".

Esta ley es un bálsamo, pero no suficiente. Nuestros vecinos están invirtiendo más del doble que nosotros en esto", además "la gran diferencia que existe con otros países" como los Estados Unidos, Israel, Singapur, Corea del Sur y el Reino Unido.

Incertidumbre

Mientras la iniciativa anunciada por Macri llegó recién el 4 de abril al Congreso, la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados empezó a tratar el 26 de marzo proyectos de prórroga de la ley de promoción de software que vence en diciembre de este año.

Esta norma debería dejar de regir ya que los beneficios fiscales para el sector quedarían comprendidos dentro de la nueva ley.

Este desacople entre el Ministerio de la Producción y los legisladores generan incertidumbre y temor.

La reglamentación de la nueva norma (siempre y cuando se sancione en el Congreso en medio de un año electoral) puede prolongarse por la cantidad de organismos intervenientes, entre ellos la AFIP.

Qué dice el Gobierno

En diálogo con iProUP, el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, destacó que el Ejecutivo impulsó varias de las leyes que promueven el desarrollo de startups y Pymes. Y respondió a las críticas realizadas desde el arco emprendedor.

Con respecto a la coinversión, Mayer señaló que "hay distintos sistemas en el mundo" y que desde el Gobierno se basaron en la experiencia de Israel y Estados Unidos. "Se evaluaron distintos modelos y llegamos al plan de la Ley de Emprendedores y el incentivo fiscal. La verdad es que creemos que quedó un plan muy importante", remarcó.

Además, subrayó que el país estaba muy mal en algunas variables, como la del capital emprendedor, a nivel global y que la Argentina fue subiendo escalones.

También destacó el avance en el marco regulatorio y la implementación del fondo semilla, que "tuvo más de 1.000 proyectos a los cuales se apoyó, las aceleradoras están realizando sus primeras coinversiones y hay crecimiento en varios rubros, como agtech y fintech".

"En los fondos de coinversión más el incentivo fiscal ya hay inscriptas varias empresas. Tenemos muy buenas compañías trabajando y hay muchas más en cartera", señaló Mayer, quien también remarcó el esfuerzo del Estado en un contexto macroeconómico complicado.

Por último, resaltó que la Ley de Economía del Conocimiento es una norma para "los próximos 10 años del país" y se elaboró tras haber "estudiado los distintos modelos del mundo, teniendo en cuenta otros sectores de la industria del conocimiento".

"Claramente, este proyecto es superior la Ley de Software, con menos requisistos para cumplir y algunas otras cuestiones", agregó.