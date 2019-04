Conocé las 10 formas más confiables para financiar tu startup

La decisión de financiamiento es un complejo intercambio entre costos y beneficios a corto y largo plazo, así como de la propiedad y el control del negocio

Una de las preguntas que más me hacen como mentor de emprendedores es, "¿Cómo consigo el dinero para empezar mi negocio?" Siempre respondo que no hay magia, contrario a lo que muchos piensan, no hay nadie esperando a que aparezcas para darte dinero sólo porque tienes una buena idea de negocios.

Por otro lado, hay muchas opciones creativas disponibles para empezar un negocio que no encuentras cuando quieres comprar un auto, una casa o cualquier otra propiedad. Si tienes la necesidad de emprender, te invito a pensar seriamente sobre cada una de éstas, antes de irte por los formatos tradicionales, y desmotivarte porque no funcionan.

Por supuesto que cada alternativa tiene ventadas y desventajas, así que no todas van a ser atractivas para ti, o incluso disponibles. Por ejemplo, los inversionistas profesionales le ponen mucho énfasis a tu experiencia previa en el mundo de los negocios y esperan un porcentaje grande de ganancias. Esto puede ser complejo para alguien que está emprendiendo por primera vez.

Sin embargo, siempre es cuestión de para qué estás calificado y qué estás dispuesto a ceder para convertir tu idea en un negocio viable. Revisa las siguientes diapositivas para leer mi lista de los 10 recursos más comunes para conseguir financiamiento actualmente, en secuencia de prioridad inversa, con algunas reglas para enfocarte mejor:

Busca un crédito en el banco

Por lo general, esto no funcionará para las nuevas startups a menos que tú como persona tengas un excelente historial crediticio o puedas poner propiedades como aval.

Intercambia acciones o servicios por ayuda

Esto suele llamarse un intercambio de habilidades o de algo que posees por algo que necesitas. Un ejemplo puede ser negociar espacio de oficina a cambio de brindar soporte técnico al resto de los empleados que trabajan ahí. Otro ejemplo común es compartir ganancias a cambio de asesoría legal.

Negocia un adelanto de un socio o futuro cliente

Encuentra un gran cliente, o un negocio que se pueda beneficiar del tuyo lo suficiente como para animarse a invertir por adelantado.

Inscríbete a una incubadora o aceleradora de negocios

Estas organizaciones son muy populares y suelen tener convenios con universidades, organizaciones y empresas. La mayoría ofrece recursos gratuitos para las startups que incluyen desde espacio de oficina y consultoría hasta opciones de financiamiento.

Aplica para una inversión de capital de riesgo

Estos inversionistas son los que aportan capital a startups calificadas que tienen un modelo de negocio comprobado y listo para crecer. Por lo general buscan grandes oportunidades, gente que necesita millones de pesos, y que tiene un equipo de trabajo comprobado.

Busca ángeles inversionistas en tu ciudad

La mayoría de las ciudades grandes tiene grupos de ángeles inversionistas que buscan apoyar startups y que están dispuestos a invertir hasta un millón de pesos a una startup calificada. Usa plataformas digitales para encontrar los que se relacionen a tu industria y pasión.

Inicia una campaña de crowdfunding

Este recurso para encontrar financiamiento, en el que todo el mundo puede participar, se ejemplifica con sitios conocidos como Kickstarter. Aquí la gente hace apuestas a tu startup durante la campaña y pre-ordena tu producto, o hace donaciones a cambio de un regalo como una playera o una gorra.

Busca un fondo del gobierno

Hay fondos gubernamentales destinados a apoyar a las nuevas empresas, sobre todo en causas importantes como la educación, la sustentabilidad y el medio ambiente. El proceso puede ser largo y tedioso, pero no tendrás que compartir tus ganancias con otros inversionistas.

Presenta tu idea a amigos y familiares

Como regla general, los inversionistas serios esperarán que ya tengas cubierta esta parte como prueba de tu credibilidad. Si tus amigos y/o familiares no creen en ti, no puedes esperar que los extraños lo hagan. Así que ésta es la principal fuente de recursos para las startups que están en sus primeras etapas.

Autofinanciate

Los costos de iniciar una startup son más bajos ue nunca, y 90 por ciento de las empresas usan este modelo para arrancar. Puede que te tome un poco más de tiempo reunir el dinero que necesitas para empezar y crecer de manera orgánica, pero la ventaja es que no tienes que ceder ni ganancias ni control sobre tu empresa. Tu negocio es tuyo y de nadie más.

