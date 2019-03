Felipe VI y Marcos Galperín, juntos en Telefónica: qué dijeron sobre el ecosistema emprendedor argentino

Además, participaron del encuentro el presidente Ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el el secretario de Emprendedores, Mariano Mayer

El Rey de España, Felipe VI; Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre; y José María Álvarez-Pallete, presidente Ejecutivo de Telefónica, fueron algunas de las figuras destacadas que estuvieron presentes en la jornada "Buenos Aires, Buenas Ideas", organizada por la Fundación COTEC para la Innovación.

Además, estuvieron presentes el secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina, Mariano Mayer; el CEO de Telefónica Hispam Sur, Bernardo Quinn; el presidente ejecutivo de Telefónica de Argentina, Federico Rava y el director general de Fundación COTEC, Jorge Barrero, entre otras autoridades empresarias.

El encuentro, que se llevó a cabo en el auditorio de Telefónica de su sede en Buenos Aires, tuvo como punto de partida un panel dedicado al talento argentino, donde participaron jóvenes emprendedores del ámbito local que comentaron sus experiencias en el ecosistema startup.

La sesión estuvo integrada por Rubén Salim Brovia, ganador del premio Everis al emprendimiento; Martín Nieponice, ganador del programa jóvenes emprendedores de EduCaixa; Karen Soca, ganadora del concurso Mi primera empresa de BBVA Francés; Candela Anabel Laura, ganadora del programa de intraempredurismo de Indra, y Sebastián Cadenas, CEO de Increase, startup acelerada por Wayra.

Finalizado el panel, fue el turno en el escenario de Álvarez-Pallete. El ejecutivo destacó que "no ha habido otra generación de seres humanos que esté vivido el nivel de cambio que nosotros estamos viviendo. Es cuatro veces lo que significó la revolución industrial. Por lo tanto, no cambiar no es una opción".

Al respecto, agregó que la innovación "va a invadir todos los ámbitos. Por eso es tan importante encauzar esa innovación, no solo con financiación, sino con facilitar que esos modelos de negocios puedan emerger".

Álvarez-Pallete señaló además que lanzaron Wayra hace 7 años con el objetivo de que la innovación "se quede donde nace" y para crear en cada país en los que opera un ecosistema de innovación. Aprendemos de cada una de las startups y talentos que se acercan y no sobreviviríamos sin ellos".

A continuación, el directivo dio su lugar en el escenario a Marcos Galperín, que participó de un diálogo con el ejecutivo español Bernardo Hernández, donde brindó sus impresiones del ámbito emprendedor latinoamericano y reveló detalles de su experiencia con Mercado Libre, que pasó de ser una startup a la firma con mayor valoración en Argentina.

"Empezamos siendo 4 amigos en una cochera y hoy somos 8.000 empleados. Es un proceso que requiere aprendizaje. Hay ciertas características del emprendedor con las que se nacen, como sentirse cómodo con la incertidumbre y ser perseverante, casi terco, ya que es la única manera de cambiar las cosas", indicó el ejecutivo.

Galperín señaló además que es clave armar buenos equipos y retener a los mejores empleados: "Hay que saber delegar, hay que darles poder. Trabajar con gente mejor que uno es lo más importante".

Hoy, su empresa se encuentra bajo la premisa de democratizar los servicios financieros, de la mano de Mercado Pago. Para el CEO, la meta es llegar "a la mitad de los latinoamericanos, que nunca tuvo acceso a servicios financieros".

Al respecto, subrayó el lanzamiento del fondo de inversión de la compañía, que generó en apenas 5 meses 200.000 nuevas cuentas comitentes en un mercado argentino que, hasta ese momento, tenía solo 400.000. "La inversión promedio es de u$s150; es gente que nunca en su vida hubiese pensado que podía invertir en un fondo de estas características", subrayó.

El empresario reveló también que nunca ha dejado de ser un emprendedor, ya que su empresa se encuentra en evolución constante. "Creo que lo que vamos a hacer en los próximos 20 años es mucho más grande que lo que hicimos hasta ahora. América Latina tiene 600 millones de personas, por lo que creemos que aún tenemos mucho por delante", concluyó.

Concluida la conversación entre Hernández y Galperín, ocupó el escenario el Rey de España. En su discurso, Felipe VI destacó la longevidad de las relaciones económicas y comerciales entre España y Argentina y celebró "la base lingüistica y cultural que contribuye a tener relaciones más sólidas y duraderas entre ambos países".

El monarca indicó además que España es el segundo inversor en Argentina, solo detrás de Estados Unidos, con presencia estable en segmentos como el de la telefonía, las finanzas, la energía, los seguros, la construcción y el turismo, entre otros.

"En España y Argentina compartimos valores, tenemos una historia y lengua común, y en nuestros países hay cada vez más emprendedores construyendo puentes y tejiendo redes entre ambas partes del Atlántico", aseguró Felipe VI, y agregó: "Estos emprendedores están convencidos de que el mundo puede mejorar, que pueden trabajar para conseguirlo y que vale la pena intentarlo. Por eso, esta triple convicción merece todo nuestro respeto y tiene todo nuestro apoyo".

"Estamos siendo testigos hoy aquí de esta calidad de capital humano en Argentina. Vuestro país es líder en el índice de desarrollo humano entre todos los de la región latinoamericana. Por ello, es todo un acierto que la Fundación COTEC haya tomado la iniciativa de dar a conocer la gran colaboración existente entre empresas españolas y emprendedores argentinos", celebró su Majestad.

El encuentro cerró con una sesión de emprendedurismo con integrantes de los ecosistemas de innovación de ambos países, conformado por Agustín Rotondo, Country Manager para Argentina de Wyra; Teodoro López Palacios, COO de everis Latin América; Xavier Bertolín, director de área comercial y educativa de Fundación La Caixa; Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA Francés, y Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra.

"Buenos Aires, Buenas Ideas" reunió además a un centenar de emprendedores argentinos que recibieron apoyo de grandes empresas que integran el patronato de COTEC en el país -entre ellas Fundación La Caixa, BBVA Francés, Everis, Indra y Telefónica-, las cuales han desplegado en los últimos años una importante actividad en el fomento de la cultura emprendedora local a través de diversas herramientas y programas.