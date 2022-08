Llegan los préstamos "a tasa justa": la startup argentina que descubrió el gran secreto cripto y apoya Galperin

La compañía halló una clave de las finanzas descentralizadas y permitirá a los usuarios hacer rendir depósitos o recibir financiamiento

Acceso al crédito. Una de las grandes búsquedas de los argentinos en tiempos de crisis e inflación. Pero, ¿cómo asegurar no sólo el acceso sino un sistema más justo? Esa premisa se plantearon los fundadores de Exactly , un protocolo nacido en julio de 2021 de la mano de Gabriel Gruber que busca democratizar el depósito y el préstamo de dinero.

Patricio Molina, gerente de Operaciones (COO) de Exactly, señala a iProUP que el proyecto se basa en un "protocolo de Lending and Borrowing, un sistema que te permite depositar dinero para prestar y obtener un interés y también para pedir prestado. La diferenciación entre Exactly y otros protocolos es que nosotros completamos el mercado cripto porque tenemos tanto tasa fija como variable", detalla.

¿Cómo Exactly ofrece créditos a "tasa justa" en criptomonedas?

Desde el punto de vista de Molina, hay otro gran diferencial: "Nosotros implementamos unas fórmulas de cálculo de las tasas de interés que son mucho más justas. ¿En qué sentido?: por cómo funcionan estos protocolos, muchas veces lo que vos observás es un spread muy grande entre la tasa que te debería corresponder cuando vos pedís un préstamo o haces un depósito y la que efectivamente te dan", explica.

Según el ejecutivo, el "gran secreto" de esta startup se basa en aprovechar ciertas cuestiones de las finanzas descentralizadas (DeFi) . Así, señala que encontraron "eficiencias que se fueron dando en los últimos meses en cuanto a las nuevas librerías de código en el mundo DeFi", que les permiten "implementar estos protocolos que hacen que sea o bien más barato, más justo o una combinación de ambas".

Según el COO, esta característica conlleva también una mayor seguridad: "Esto implica que cuando alguien tiene que hacer una auditoría de seguridad de Exactly ya saben hacia dónde ir y qué tienen que buscar. Cuando sucede lo contrario, es decir lo customizado, tenés que obviamente hacer muchísima más investigación, por eso decimos que esto hace a nuestra seguridad".

Según explican desde la compañía, el protocolo permite solicitar pedir préstamos en:

C ualquier tipo de activo digital: sean criptomonedas volátiles (Bitcoin, Ethereum) como las estables que cotizan a la par del dólar ( DAI )

Tasa fija o variable: "Es lo que nos diferencia porque la gran mayoría sólo ofrece uno u otro", acota Molina.

"Como cualquier otro protocolo, todo esto está en la blockchain y podés acceder a través de una página web o el celular, lo conectas a una wallet con fondos self custodial en la cual tenés los activos en tu poder y ya podés comenzar a operar", se explaya el emprendedor.

¿Cómo Exactly calcula las tasas para sus préstamos?

El emprendedor aclara que "en el caso de la tasa variable podés depositar y te va a ir rindiendo una tasa de interés que varía según las situaciones del mercado: si se piden más préstamos, la tasa sube; si se piden menos, baja".

"Lo mismo sucede con el préstamo: si hay mucha liquidez en el mercado significa que es más barata la plata y se pueden obtener intereses más bajos para cuando deba devolver el dinero", completa.

En el caso de los créditos a tasa fija se opera de forma muy similar en cuanto a los métodos tradicionales, aunque se tendrán distintas fechas de término.

"Vos prestás o pedís prestado y te va a quedar una tasa ya predeterminada, algo que en el mundo DeFi es muy difícil de hacer, pero nosotros encontramos la forma para hacerlo y eso nos diferencia", remarca.

De esta forma, explica Molina, "ya sabés que si pediste prestado 100 DAI vas a tener que devolver 105, por ejemplo". La plataforma, en ese sentido, buscará conectar esta tecnología con bancos y fintechs.

Exactly ya levantó u$s3 millones en una ronda en la que participaron emprendedores argentinos, incluyendo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; Matías Woloski, de Auth0; al exsecretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer; y Juan Pablo Lafosse, de AlMundo.

Además, Gruber y Molina aprovechan esa conexión con el mundo startupero local en su podcast Elige Tu Propia Aventura, que se transmite por Twitter Spaces todos los domingos.

En este momento, la empresa se encuentra en la búsqueda de desarrolladores expertos en Solidity y espera lanzar el protocolo entre fines de septiembre y principios de octubre.