Resolvió un problema propio y ofrece la ventaja "más buscada" en pagos QR: espera facturar u$s5 millones en 2022

La startup comenzó como un proyecto para solucionar un problema personal, pero ya es usada por 70.000 comercios y va por más. Los detalles

Hace 12 años, Román Sarría se topó con una enorme dificultad. Sabía mucho de software y tecnología, pero tenía grandes problemas para cobrarle a sus clientes.

"Finalmente, logré crear un software para mí, para poder cobrar y eficientizar esto que tanto me costaba y que además no me gustaba para nada. Así fue como empecé a diseñar lo que más tarde se transformó en Mobbex", relata el emprendedor.

Así comenzó una es una empresa dedicada al procesamiento de pagos para medianas y grandes empresas, tanto de tarjetas como de métodos de pago alternativos.

¿Qué servicios ofrece Mobbex?

"Nos dedicamos a un segmento que es tal vez el más desatendido por las fintech, que siempre van al comercio chico. Nosotros, en cambio, apuntamos al comercio que ya creció, que tal vez empezó a tener relación con las tarjetas, que tiene promociones, cuotas sin interés, descuentos o invitaciones especiales", señala el ejecutivo.

Además, remarca que "la principal dificultad de esos comercios es que no logran trasladar todo ese sistema de promociones, descuentos y alianzas que tienen con diferentes bancos y billeteras y trasladarlo al ecommerce".

Con su sistema, Mobbex permite conectar una tienda online directamente a las tarjetas y los bancos "de manera totalmente sencilla y completamente autoadministrada, desde un panel muy amigable".

"Pueden hacerlo no solamente con el ecommerce en sí, sino también con el link de pago, en redes sociales o en el comercio físico. Básicamente te permitimos unificar todo ese mundo y evitar el error humano", detalla Sarría.

Pero, ¿qué hace Mobbex para facilitarle la vida al comercio?: "Lo que hacemos es permitir conectar el ecommerce con las tarjetas y los bancos de manera directa y totalmente sencilla. Así, le permitimos crear todo un sistema de promociones, algo que en general estos comercios encuentran muy dificultoso", explica el CEO.

¿Cómo nació Mobbex?

La fintech nació en Córdoba y, según su fundador, eso moldeó no sólo lo que Mobbex es hoy sino también la forma que fue tomando con el tiempo.

"Nosotros somos una empresa del interior y el crecimiento fue muy de a poquito. Crecimos prácticamente solos, tuvimos muy poquitas inversiones a lo largo de nuestra historia así que el esfuerzo fue de nuestro bolsillo", asegura.

Además, agrega: "El ser del interior nos sirvió para crecer de un modo más orgánico y hoy la empresa es muy sólida financieramente, con lo cual todo lo que entra lo vamos reinvirtiendo y recién ahora estamos yendo a buscar inversiones de terceros".

Durante la pandemia, todo cambió para la compañía. Según Sarría, "el COVID-19 trajo, para algunos, el lamentable hecho de tener que transformarse y muchos comercios terminaron yendo al ecommerce".

"Nosotros estuvimos en el momento justo y en el lugar adecuado para darle un servicio a esas empresas que de repente empezaron a crecer y que tenían un montón de potencial en el mundo físico, pero que no sabían cómo llevarlo al mundo virtual", señala.

La empresa ya trabaja en el mundo Blockchain, específicamente con NFT y Payment Tokens. Según el CEO, "las billeteras virtuales te ofrecen algo completamente administrado: cada uno tiene sus promociones, sus cuotas y su propio sistema".

"El comercio que está creciendo de repente ve que puede llegar a muchos más clientes, que se le empiezan a acercar bancos y ofertas para tomar más clientela y justamente ahí es donde Mobbex les da la capacidad de hacer todo eso de manera muy sencilla y rápida y llegar a tomar esos clientes de una manera que, de otra forma, no podría hacerlo".

Román Sarría, CEO de Mobbex

La Fintech cuenta hoy con tres unidades de negocio: "Además de Mobbex tenemos un agregador de pagos que le da todo tipo de soluciones a los comercios y una tercera unidad que toma todo el producto de Mobbex y lo que realiza día a día para poder ofrecerlo a terceros, principalmente a fintechs, para que puedan evolucionar sus tecnologías", detalla.

¿Cuáles son los próximos planes de Mobbex?

Sólo Mobbex ya trabaja con unos 70.000 comercios, entre los que se destacan Bonafide, Peñón del Águila y Wanama. También tiene integración con sistemas de ecommerce como TiendaNube, Vetx, Magento o Prestashop.

También permite cobrar a través de QR para compras presenciales o link de pago. Pero además cobra comisiones económicas, una de las ventajas "más buscadas" entre los comercios: con tarjeta de crédito son son de de 4% más IVA y acreditación a los cinco días, contra el 4,29% de MercadoPago con acreditación a los 10 días.

Este año tiene el objetivo de llegar a los 5 millones de dólares anuales de facturación, una meta que espera superar considerando que viene creciendo a un ritmo de entre un 25% y un 50% mensual.

Con más inversiones y comercios en vista, Román Sarría agradece el trabajo realizado y concluye con una idea clara: "Las nuevas comunidades de negocio vienen aportándonos mucho, creciendo de la mano de una ampliación muy grande y llevando al ecosistema muchísimo valor. El ecommerce en la Argentina creció mucho para lo que era, pero poco para lo que todavía se puede crecer así que aún hay muchísimo para hacer y trabajar".