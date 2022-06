Usa NFT para cambiar el negocio del software para siempre: mirá la startup argentina que seduce a Tim Draper

Ofrece la tecnología usada en el arte digital, pero para licenciar el uso de diferentes software y crear un mercado secundario de compraventa. Las claves

En diciembre, un artista digital anónimo conocido como Pak ganó más de 90 millones de dólares en 48 horas con su obra plasmada en un token no fungible (NFT).

Así, se convirtió así en el artista vivo que más dinero generó por una sola pieza subastada públicamente y El mundo volvió a hablar de esta nueva innovación y su relación con el arte.

Sin embargo, estos nuevos activos se abren paso cada vez más en otras áreas, según asegura a iProUP Mariano Maisterrena, CEO de HeirloomDAO, una plataforma que le permite a compañías y usuarios crear y adquirir licencias de productos digitales en formato NFT.

¿Qué es un token no fungible?

"Un NFT es simplemente un tipo de criptomoneda que es única en sí misma y que no se puede copiar: dos NFT nunca serán iguales y se usan para almacenar cualquier tipo de información. Tradicionalmente, la gente los conoce más por su uso en el arte digital, pero es mucho más que eso: es una forma de almacenar información que no se puede modificar y que es única", explica Maisterrena.

El ejecutivo habla con iProUP desde su habitación en el Sillicon Valley. Durante las próximas semanas ese será su hogar, mientras participa del programa de la aceleradora de startups en California, Draper University. Desde allí, explica el origen de HeirloomDAO.

Mariano Maisterrena, CEO de HeirloomDAO

"Nos dimos cuenta de que en los últimos años los derechos de los consumidores por sobre los productos que compran fueron ampliamente reducidos por la mayoría de las empresas que revenden software. Por ejemplo, uno cuando compra software generalmente no está comprando el software en sí, sino una licencia que es muy muy limitada", asegura el directivo.

Y continúa: "Fue entonces que, entendiendo la oportunidad que existe con la tecnología NFT, se nos ocurrió dar una vuelta de tuerca y nos preguntamos qué pasaría si en vez de distribuir arte distribuimos algo que tiene valor intrínseco, como es el software que usan empresas y usuarios".

Diferencial

Para ofrecer sus servicios, HeriloomDAO toma una licencia y la convierte a NFT. "Esa es nuestra innovación: utilizar esa tecnología para almacenar licencias que básicamente son las credenciales que te dan acceso a usar cualquier tipo de software: de edición de fotos, de video, etc. Con tan solo tener NFT en tu billetera virtual podés acceder al software que compraste. No necesitas nombre de usuario, ni contraseña ni nada de eso", explica.

Según el CEO, "la ventaja es que si vos estás cansado o no te gusta el producto que compras, al estar atada al NFT y no a un nombre personal, podes vender la licencia o regalarla o hacer lo que quieras".

Para HeirloomDAO eso es un cambio casi existencial: "Tradicionalmente la licencia que compras no es 100% tuya porque no podés volver a venderla, dársela a un amigo o cambiarla. En cambio si la licencia es un NFT y no está atado a un nombre, tenés mucha más libertad de hacer lo que quieras con ella".

Hoy, la compañía trabaja con empresas del mundo de las criptomonedas que tienen servicios de análisis de datos y de mercado, páginas de noticias de cripto y clientes interesados en tener una licencia de software que les dé mayor libertad y flexibilidad sobre lo que compran.

Además del beneficio de tener licencias no atadas a nombres, desde HeriloomDAO destacan que cualquiera puede hacer uso de sus servicios: "Nosotros somos lo que se llama una no code alternative, eso significa que si a vos te interesa vender tus licencias en nuestra plataforma no tenes que saber absolutamente nada de NFT ni cómo funciona la blockchain. Tenemos una API (interfaz de programación de aplicaciones) que conecta con tu sistema de autenticación y nosotros hacemos todo el trabajo duro", explica Maisterrena.

Startup en ascenso

La empresa, mientras tanto, trabaja a toda máquina para hacer crecer el negocio: comenzó con una inversión preseed de u$s100.000 y ahora está abriendo una ronda semilla.

"Estamos levantando otros u$s535.000 y ya tenemos alrededor de u$s200.000 confirmados para cuando terminemos de cerrar la ronda", revela.

Aunque los NFT se hacen cada vez más populares en muchos lugares del mundo, el joven CEO es optimista respecto al escenario regional y local.

"Yo creo que Latinoamérica y sobre todo Argentina tuvieron y tienen una oportunidad de crecimiento enorme, más que nada por la cantidad de productos relacionados con las criptomonedas, sobre todo las fintech, que fueron saliendo como alternativa del ahorro", asegura.

"Argentina tiene en mi opinión un altísimo nivel de desarrollo de software, es uno de los países que más ingenieros produce y yo estoy super contento, amo a mi país", concluye.